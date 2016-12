Schulturnhalle geht in Betrieb Eines der größten Bauvorhaben in Stolpen in den letzten Jahren geht zu Ende. Nun stehen noch Arbeiten am Altbau der Schule an.

Das Bild aus dem Juni 2016 zeigt die Turnhalle noch mitten im Bau. Mittlerweile ist sie so gut wie fertig saniert. © Archivfoto: Marko Förster

Planmäßig zum ersten Schultag am 3. Januar soll die sanierte Schulturnhalle an der Pirnaer Landstraße in Stolpen in Betrieb gehen. Deshalb haben die Bauleute in den letzten Tagen noch einmal mit Hochdruck an dem Gebäude gearbeitet. Denn Ende des Jahres soll der Altbau der Schulsporthalle an der Pirnaer Landstraße fertig saniert sein, sodass nur noch wenige Restarbeiten für das neue Jahr übrigbleiben. Damit geht eines der größten Bauvorhaben in Stolpen in den letzten Jahren zu Ende.

Im Frühling 2016 konnte nach einjähriger Bauzeit bereits der Erweiterungsneubau eingeweiht werden. Nun konzentrieren sich die Arbeiten auf den Altbau. Insgesamt stehen für die Sporthalle in diesem Jahr noch einmal 1,2 Millionen Euro im Haushaltsplan. Die Förderung beträgt hier 480 000 Euro. (SZ/aw)

