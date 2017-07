Schultüten für junge Abc-Schützen Mitarbeiter der Stadtbibliothek bieten am Sonnabend ihre Hilfe für ein kleines Geschenk an.

Viele Schüler werden es nicht allzu gerne hören; aber lange dauern die Ferien nicht mehr. Dann starten auch in Meißen wieder Abc-Schützen in das aufregende Schulleben. Kindergarten- und Schulkinder, die zu einer Schuleinführung eingeladen sind und noch ein kleines Geschenk suchen, sollten am kommenden Sonnabend von 9 bis 12 Uhr in der Stadtbibliothek am Kleinmarkt vorbeischauen, teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit. Denn in der Bibliothek am Kleinmarkt wollen Mitarbeiterinnen mit den Kindern bunte Lesezeichen und Schultüten basteln. „Währenddessen haben die Eltern Gelegenheit, auf dem benachbarten Grünmarkt in Ruhe den Wochenendeinkauf zu erledigen“, sagt Reso.

Noch bis zum 12. August läuft außerdem der Ferienfotowettbewerb der Stadtbibliothek unter dem Motto: „Wohin reisen Bibliotheksbücher in den Sommerferien?“ Dabei muss ein Bild vom Bibliotheksbuch am Ferienort oder zu Hause aufgenommen, und bis 12. August ausgedruckt in der Bibliothek abgeben werden (Größe 10 x 15 Zentimeter). Am 26. August, 10 Uhr, wird das originellste Foto prämiert. (SZ/mhe)

zur Startseite