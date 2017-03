Schultheaterwoche verlängert Mehr als 800 Kinder und Jugendliche sind beim Stadtkulturhaus Freital angemeldet. Wegen der großen Nachfrage gibt es zusätzliche Vorstellungen.

Der Schauspieler Steffen Pietsch, Leiter des jungen Studios der Landesbühnen Sachsen, kommt mit „Faust I“ zur Schultheaterwoche nach Freital. © Martin Reißmann

In nur einer Stunde kommt Steffen Pietsch vom Osterspaziergang bis zu Gretchens Erlösung: Der 53-jährige Schauspieler von den Landesbühnen Sachsen bringt nächsten Dienstag im Stadtkulturhaus Freital Goethes „Faust I“ auf den Punkt – mit sich selbst in allen Rollen. Die kurzweilige Inszenierung, konzipiert für Klassenzimmer, stammt von Thilo Schlüßler.

„Die Schüler werden in die Aufführung eingebunden“, sagt Pietsch, der so nicht nur Wissen über einen Klassiker der Literatur auf eine ungewöhnliche und unterhaltsame Weise vermittelt, sondern zeigt, was Theater soll, ist und kann. Das ist eines der erklärten Ziele der Freitaler Schultheaterwoche, deren fünfte Auflage mit der weltberühmten Tragödie beginnt. Steffen Pietsch ist in doppelter Funktion dabei: als Akteur und als Leiter des jungen Studios der Landesbühnen, des Mitbegründers und wichtigsten Partners des Projektes, das ein Angebot des Kulturhauses ist.

„Die Stärkung der kulturellen und politischen Bildung ist heute wichtiger denn je“, sagt Pietsch, „und das ist ganz klar auch unser Auftrag.“ Er zeigt sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und freut sich über den großen Andrang. „Nach anfänglicher Durststrecke ist die Schultheaterwoche nun etabliert“, sagt Kulturhausleiterin Angelika Schminder. „Wir mussten sie sogar auf zwei Wochen ausdehnen.“ Vom „Faust“ zum Beispiel gibt es gleich zwei Zusatzvorstellungen, um allen Kartenwünschen entsprechen zu können.

Insgesamt mehr als 800 Vorschüler und Schüler erleben in den drei Sälen Theater in seiner ganzen Vielfalt, aber auch Tanz, Musik und Puppenspiel – aufgeführt von Profis oder solchen, die es werden wollen. Und das zu einem moderaten Eintrittspreis von vier Euro pro Person, abgesehen vom Schauspiel „Jekyll & Hyde“, das als Abendvorstellung läuft. Die Kinder und Jugendlichen kommen aus Freitaler Schulen, erstmals auch aus dem Weißeritzgymnasium, was Angelika Schminder besonders freut, aber auch aus Tharandt, Wilsdruff, Grumbach, Dresden und Schmiedeberg.

Für jedes Alter etwas

Die Landesbühnen Sachsen zeigen außer „Faust“, der für die höheren Klassenstufen geeignet ist, für Grundschüler die gleichermaßen märchenhaften wie philosophischen Geschichten „Der kleine Prinz“ nach der Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry, und „Hans im Glück“ in der Version von Peter Ensikat. Zu beiden, sagt Steffen Pietsch, gibt es eine Einführung. Mit „Big Deal“ kommen die Radebeuler zudem mit einem Theaterstück über Drogen nach Freital und zeigen für Kinder ab vier Jahren das Figurentheater „Die Welt ist rund“.

Auch Jörg Bretschneider aus Dresden lässt die Puppen tanzen, und zwar in seiner preisgekrönten Inszenierung von „Peter und der Wolf“ nach der Musik von Sergej Prokofjew. Richtig getanzt wird in der Palucca-Schule, die sich mit ihren kleinen Tänzerinnen und Tänzern vorstellt. Außerdem ist Beatrice Hutter mit „Mozarts Ohrwurm“ in der Laterne der kleinen Nachtmusik auf der Spur. Des Pudels Kern aber entdeckt nicht sie, sondern Steffen Pietsch, der zeitgleich im kleinen Saal als Faust auf der Suche nach den Dingen ist, die die Welt im Innersten zusammenhalten.

Fünfte Freitaler Schultheaterwoche im Stadtkulturhaus, vom 14. bis 24. März, alle Veranstaltungen sind öffentlich, Karten gibt es an der Kulturhauskasse, auch Schulklassen können sich für bestimmte Angebote noch kurzfristig anmelden, Infos unter 0351 65261822 oder

kasse@kulturhaus-freital.de

zur Startseite