Schulstandort noch nicht geklärt

© Uwe Soeder

Eigentlich sollten Ende Januar Ergebnisse einer Vergleichsstudie vorliegen. Diese sollte zeigen, wie teuer der Neubau einer Schule in Baruth wäre und wie viel die Modernisierung des bestehenden Gebäudes kosten würde. Die Gemeinde Malschwitz will ihre Oberschule an den Kreis abgeben. Der Kreis möchte den Schulstandort dann nach Baruth verlegen. Doch es gibt derzeit noch immer kein Ergebnis. Allerdings soll der Kreistag voraussichtlich auf der Sitzung am 3. April über die Übernahme der Schule entscheiden, heißt es in der Pressestelle des Landratsamtes. (SZ/kf)

