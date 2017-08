Schulsporttag an Grundschule

Sport einmal ganz anders erlebten die Schüler der Grundschule in Mittelherwigsdorf am Dienstag beim Schulsporttag in der Turnhalle. Zum zweiten Mal hatte die Schule dazu Michael Hirschel aus Leipzig mit seiner „Fun & Action – Sportparty“ eingeladen. Für die Mittelherwigsdorfer Grundschüler stand an verschiedenen Stationen unter anderem Fußball, Balancieren und Slalomlauf auf dem Programm.

Foto: Rafael Sampedro

zur Startseite