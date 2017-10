Schulsportplatz wird saniert Der Bauausschuss beschloss in dieser Woche die umfangreiche Maßnahme. Und weitere Vorhaben in Kita und Schulen.

Der Sportplatz an der Grundschule „Sophie Scholl“ist wahrlich kein Schmuckstück. Das wird sich ändern. Der Bauausschuss des Stadtrates gab jetzt grünes Licht für die Sanierung. Zum Kindertag 2018 soll der Platz fertig sein. © Rene Plaul

Das kommende Jahr ist für den Grundschulsport in der Lessingstadt ein wahrhaft wegweisendes. Nicht nur der Sportplatz an der Grundschule am Forst wird saniert (die SZ berichtete), sondern auch jener an der Grundschule „Sophie Scholl“ in Wiesa, der es auch wahrlich nötig hat. Die etwa 1200 Quadratmeter große Splittfläche mit Weitsprunggrube, Holztoren, Geräteschuppen und einem Volleyballfeld entsprach nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Unterricht. Der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates gab deshalb jetzt grünes Licht für den quasi Neubau – eines Beschlusses des Stadtrates bedarf es nicht mehr.

Was ist vorgesehen? Die zur Verfügung stehende Fläche wird einen Kunststoffbelag mit festen Markierungen erhalten. Es werden eine Weitsprunganlage mit zwei Anlaufspuren, eine 30-Meter-Laufbahn mit drei Bahnen, ein Volleyballfeld und zwei Außenrunden-Laufbahnen errichtet – kurzum entsteht ein grundschulgemäßer Bewegungsparcours. Dazu kommen Tore mit Netzen, ein neuer Geräteschuppen und zwei oder drei Bänke für eine höhere Aufenthaltsqualität. Insgesamt wurden Kosten von knapp 170 000 Euro ermittelt, die teilweise über die Leader-Region Dresdner Heidebogen gefördert werden, die auch für Ortsteile von Städten Gelder bereitstellt. Hier sind es etwa 60 000 Euro, zwei Drittel bleiben also Eigenanteil der Stadt.

Jetzt müssen Baufirmen gefunden werden

Ursprünglich sollte das Vorhaben bereits in den vergangenen Sommerferien durchgezogen werden, aber eine Böschungsinstandsetzung an der Schwarzen Elster seitens der Landestalsperrenverwaltung war dazwischengekommen. Jetzt startet das Ausschreibungsverfahren, von dem sich die Stadtverwaltung im Herbst günstigere Baupreise verspricht, was Architekt Jörg Hehl, sachkundiger Bürger im Ausschuss, aber bezweifelt: „Bis Weihnachten wird gar nichts mehr passieren.“ Der Plan sieht jedenfalls vor, dass die Vergabe Ende November vorgenommen werden kann und am 8. Dezember die Auftragserteilung erfolgt. Baubeginn wäre dann im März und die Fertigstellung am 1. Juni, also rechtzeitig zum Internationalen Kindertag. Dieser Termin steht auch für das noch deutlich größere Schulplatz-Vorhaben in Kamenz-Ost. Vielleicht gibt es ja einen kleinen Wettbewerb, wer eher fertig ist?

Der Bauausschuss hat Kraft seiner Eigenverantwortung auch weitere Vorhaben im Kinder- und Schulbereich auf den Weg gebracht. So wird für 12 000 Euro eine neue Treppenanlage mit Natursteinplatten und Geländer in der Kita Deutschbaselitz errichtet. Sie ist zwingend erforderlich, um den Spielplatzbereich im Außengelände gefahrlos erreichen zu können. Die derzeit abgeplatzten Kanten gewährleisteten dies nicht mehr, heißt es. Außerdem wurden 21 000 Euro für Umbauten im Sanitärtrakt des Krippenbereiches der Kita Sonnenschein in Kamenz lockergemacht. Es geht unter anderem um die Errichtung einer „klientelgerechten Mini-WC-Anlage“, was irgendwie putzig klingt. Und schließlich ist nun die Installation von Akustikdecken in drei Klassenräumen der Grundschule am Forst beschlossene Sache. „Hohe Schallpegel fördern Stress, können Herzprobleme und Burn-out-Erkrankungen verursachen oder das Gehör schädigen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Wer kann das wollen? Für die geplanten Mineralfaserdecken sind peu a peu etwa 17 000 Euro veranschlagt.

zur Startseite