Schulsportplatz soll bis November fertig sein Am Außengelände der Sittener Grundschule wird bald gebaut. Das geschieht nun doch früher, als von der Stadt geplant.

Auf dem Sportplatz der Grundschule Sitten musste vor zwei Jahren der Belag abgenommen werden – aus Sicherheitsgründen. © André Braun

Der Sportplatz der Emil-Naumann-Grundschule Sitten wird nun doch in diesem Jahr erneuert. Mitte September ist Baubeginn, im November sollen die Schüler auf dem Gelände wieder Sport treiben können. Der Auftrag für die Sanierung ist an die Firma Wagner Altbausanierung Hartha gegangen. Sie hat mit knapp 252 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Eigentlich war geplant, mit der Schulhofgestaltung noch zu warten, bis in Sitten der Abwasserkanal verlegt ist. Dass es nun doch in diesem Jahr losgeht, freut nicht nur Schulleiterin Sylke Rasch-Vogelsang. Der Sportplatz ist beim Hochwasser 2002 und nochmals 2013 so geschädigt worden, dass der Belag 2015 aus Sicherheitsgründen abgenommen werden musste. Das heißt, schon so lange können die Sittener Lehrer draußen keinen vernünftigen Sportunterricht mehr anbieten. Aber auch ansonsten fehlt der Platz, so zum Beispiel für die traditionelle Abschlussfeier am Ende des Schuljahres. Die muss jetzt drinnen in der Turnhalle Clennen über die Bühne gehen. Auch bei Veranstaltungen übers Schuljahr sind Einschränkungen nötig.

Sportplatz und Pausenhof sollen laut den Planungen funktionell gestaltet und auch ein bisschen grüner werden. Grün fehlt vor allem auf dem Pausenhof oben, dessen Belag im Laufe der Jahre verschlissen ist. Außerdem werden sich die Mädchen und Jungen auf einer Rutsche austoben, ihre Motorik an verschiedenen Kletterelementen trainieren können. Darüber hinaus bekommt der Sportplatz, der eine Größe von 1 250 Quadratmetern hat, alle Anlagen, die für den Unterricht wichtig sind. Dazu gehören eine Laufbahn ebenso wie eine Weitsprunganlage. Erhalten beziehungsweise neu gestaltet werden soll die Treppenanlage am Rande des Sportplatzes. Dort können die Kinder als Zuschauer sportliche und auch andere Veranstaltungen verfolgen. Es sollen ähnliche Materialien zum Einsatz kommen, wie sie für die Schulhofgestaltung an der Ober- und Grundschule in Leisnig verwendet wurden.

Allerdings sind die Kosten letztendlich höher als der bisherige Zuwendungsbescheid. „Wir mussten deshalb einen Mehrkostenantrag bei der Sächsischen Aufbaubank stellen“, sagte Thomas Schröder, Bauamtsleiter der Stadt Leisnig. Die Kosten seien nicht nur aufgrund von Planungsänderungen gestiegen, sondern auch weil die Preise aufgrund der guten Auftragslage auf dem Markt einfach höher ausfallen, so Schröder.

Stadtrat Dirk Morgenstern (CDU) wollte wissen, wie über 250 000 Euro innerhalb von nur zwei Monaten verbaut werden sollen. „Allein die Ausstattung der Sportplatzfläche mit einem Tartanbelag kostet 70 000 Euro netto. Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer“, erklärte Bauamtsleiter Schröder.

