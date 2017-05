Schulsportplatz für Dürrröhrsdorf rückt näher Die Fördergelder für die neue Sportstätte sind bewilligt. Wann der Bau beginnen kann, ist noch offen.

Der Entwurf für den Sportplatz der Dürrröhrsdorfer Grundschule sieht ein Kleinspielfeld, eine Weitsprunggrube und eine 50-Meter-Bahn vor. Die Anlage soll zwischen Vereinszentrum und Feuerwehr-Gerätehaus entstehen. © Visualisierung: Planungsbüro Schubert Architektur & Freiraum

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Entwürfe liegen schon bereit. Ein kleines Spielfeld sollen die Grundschüler von Dürrröhrsdorf-Dittersbach bekommen, daneben eine Weitsprunganlage und auf der gegenüberliegenden Seite eine 50-Meter-Bahn zum Sprinten. An der Stirnseite schließt sich eine Fläche für Federball, Ballspiele oder Hindernisläufe an, umrahmt wird die Sportstätte mit einem Ballfangzaun. So soll er aussehen, der neue Sportplatz für die Grundschule Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

Die seit Jahrzehnten unverändert schlechten Bedingungen für den Schulsport in der Gemeinde würden dadurch endlich verbessert. Die aktuell für den Sportunterricht genutzte Fläche neben dem Stadion des SV Wesenitztal wurde teilweise schon als Parkplatz genutzt. Der mit Splitt bedeckte Hartplatz sorgte schon bei einigen Schülergenerationen für aufgeschlagene Knie. Der Neubau soll am nördlichen Ende dieser Fläche entstehen, im Bereich zwischen dem Orts-und Vereinszentrum und dem Feuerwehr-Gerätehaus. Das 30 Meter lange Spielfeld wird im Verhältnis zum bisherigen um 90 Grad gedreht.

Die erhofften Fördergelder für den Bau des Schulsportplatzes stehen jetzt bereit. 108 000 Euro aus dem sogenannten Zukunftssicherungsfonds hat der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags kürzlich bewilligt. Darüber informierte der CDU-Landtagsabgeordnete der Region, Jens Michel. Insgesamt sind für den Sportplatz 269 000 Euro kalkuliert. Aus eigener Kraft hätte die Gemeinde diese Summe nicht stemmen können. Als weiteres und größtes Vorhaben im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat der Haushaltsausschuss des Landtags die Förderung für den Neubau eines dreizügigen Gymnasiums in Wilsdruff beschlossen.

Wann der Bau des neuen Schulsportplatzes in Dürrröhrsdorf-Dittersbach starten kann, ist noch offen. „Wir müssen noch auf den Förderbescheid warten“, sagt Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger). Sobald die offizielle Bestätigung da ist, sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Im Rahmen der Ausschreibung entscheidet sich auch, wie der aktuelle Entwurf im Detail umgesetzt werden kann. Ein Tartan-Belag für die Laufstrecke beispielsweise wäre zwar wünschenswert, wird aber aller Voraussicht nach zu teuer, sagt Bürgermeister Timmermann.

zur Startseite