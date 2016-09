Schulsporthalle wird ab Februar saniert Die Vorbereitungen für den Umbau sind gestartet. Für Vereine und die Grundschule wird es im Frühjahr eng.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Inzwischen steht fest: Anfang 2017 wird die Schulturnhalle in Niederottendorf zur Großbaustelle. Ab Februar soll damit begonnen werden. Die Stadt Neustadt will das Gebäude energetisch sanieren lassen. In zwei Abschnitten soll die Mehrzweckhalle modernisiert werden. Erst werden Dach und Fassade erneuert, danach folgt die Sanierung im Inneren samt neuer Haustechnik. Den Weg dafür hat der Neustädter Stadtrat nun freigemacht. In der letzten Sitzung wurden die Planungsleistungen vergeben. Eine Planungsgesellschaft mit Sitz in Bischofswerda wurde damit beauftragt. Die Kommune will fast 75 000 Euro in diesen Auftrag investieren. Die zuständige Firma hat die Turnhalle bereits genau untersucht. Es wurde beispielsweise die Gebäudesubstanz bewertet und der Sanierungsumfang erfasst. Auch eine Kostenschätzung wurde erstellt. Die Kommune kann in diesem Punkt finanzielle Unterstützung hoffen. Der Bund und auch das Land Sachsen haben Fördergelder für die Sanierung in Aussicht gestellt. Bis Mitte November muss Neustadt die Förderanträge stellen.

Die Turnhalle in Niederottendorf wird vor allem von Vereinen genutzt, sowie den Mädchen und Jungen der Grundschule Oberottendorf. Sie alle müssen während der Bauzeit auf andere Turnhallen oder Sportstätten umverteilt werden. Das könnte aber nicht ganz so einfach werden. Denn die anderen Sporthallen sind bereits jetzt voll ausgelastet.

