Schulspielplatz bleibt nicht öffentlich Mehrere Anwohner wünschen sich, dass die Anlage der Pestalozzi-Grundschule in Weißwasser alle nutzen können. Doch das wird nicht passieren.

Blick auf die Pestalozzi-Grundschule in Weißwasser. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Der Spielplatz an der Pestalozzi-Grundschule in Weißwasser bleibt den Schulkindern vorbehalten. Das erklärte Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) während der jüngsten Ratssitzung. Hintergrund dieser Mitteilung ist eine Debatte, die sich bereits über mehrere Jahre hinzieht und mit der Verwendung der Mission-Olympic-Gelder in Zusammenhang steht. Mehrere Einwohner im Alten Dorf in Weißwasser wünschen sich nämlich einen öffentlichen Spielplatz in dem Stadtgebiet in Weißwasser. Dafür, so einer der vielen Vorschläge, sei der Spielplatz an Weißwassers ältester Schule doch wie geschaffen.

Allerdings müsste dafür ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung oder der Schule täglich die Tore an der Schule geöffnet halten. „Wir favorisieren einen anderen Standort für den Spielplatz“, erklärt Torsten Pötzsch im Namen der Stadtverwaltung weiter. Jedoch würde sich besagtes Grundstück noch in privatem Besitz befinden, in der Folge also sei das Areal nicht einfach zu bebauen. Man prüfe deshalb, ein entsprechendes Grundstück auszuweisen, so der Oberbürgermeister weiter. (ckx)

