Schulsanierung wird konkret An der Grund- und Oberschule in Bannewitz stehen Bauarbeiten an. Auch eine weitere Schule soll umgebaut werden.

Die Schule Bannewitz sollen einen Anbau bekommen. © Egbert Kamprath

Die Gemeinde Bannewitz will wichtige Baumaßnahmen für dieses Jahr voranbringen. Auf der Sitzung des Gemeinderates am kommenden Dienstag, 19 Uhr, im Bannewitzer Bürgerhaus sollen die Arbeiten an der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz vorgestellt werden. Konkret handelt es sich dabei um den ersten Bauabschnitt für den neuen Anbau. Allein dafür wird eine Summe von rund 2,2 Millionen Euro notwendig sein. In dem Anbau sollen später Fachkabinette der Schule untergebracht werden. Auch für die Sanierung der alten Cunnersdorfer Schule sollen die Verträge mit den Planungs- und Architekturbüros abgeschlossen werden. Ziel ist es, das Denkmal zu modernisieren und so umzubauen, dass es voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres als Unterkunft für insgesamt 15 Kinder und Jugendliche sowohl deutscher als auch fremdländischer Herkunft dient. Das Projekt wird etwa 850 000 Euro kosten. (SZ/ves)

