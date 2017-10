Schulsanierung kostet mehr Geld Weil im Winter dezentral gelüftet wird, und die Arbeiten bereits begonnen haben steigen die Kosten für die Sanierung.

Die Stadtverwaltung muss in diesem Jahr reichlich 400 000 Euro mehr für die Diesterweg-Grundschule in Copitz ausgeben, als ursprünglich geplant. Die Mehrkosten resultieren zu einem daraus, dass die Stadt bereits begonnen hat, schadstoffbelastete Fußböden im Speiseraum, Küche und Turnhallen-Umkleiden auszutauschen, was zunächst nicht vorgesehen war. Zum anderen müssen im Winter dezentrale Lüfter im Schulhaus aufgestellt werden, weil die schadstoffbelasteten Zimmer dann nicht mehr über Fenster und Türen gelüftet werden können. Ebenso kostete die Vorbereitung des Fördermittelantrages, um die Schule ab 2018 in einem Zug sanieren zu lassen, zusätzlich Geld. Der Stadtrat hat bereits zugestimmt, dass Pirna die Mehrkosten bereitstellt. (SZ/mö)

zur Startseite