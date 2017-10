Schulsanierung etwas teurer als gedacht Die Bauarbeiten an der Grundschule Struppen sind günstiger geworden als gedacht. Doch für einen anderen Posten muss die Gemeinde mehr berappen.

Gut 82 000 Euro kostet der Gemeinde die Sanierung. © dpa

Nachdem die Grundschule Struppen dieses Jahr umfassend saniert wurde, ging es jetzt an die Abrechnung. Bauamtsmitarbeiter Thomas Halder setzte die Gemeinderäte in der letzten Sitzung über die Zahlen ins Bild. Da die allerletzten Rechnungen noch ausstehen, ist es jedoch noch eine Hochrechnung. Vor Beginn der Bauarbeiten schätzte man die Baukosten insgesamt auf etwa 266 000 Euro. Das Fördermittelprogramm Leader übernimmt einen Großteil, nämlich 75 Prozent. Letztendlich wird die Sanierung nun etwa 4 000 Euro günstiger, so Halder. Verrechnet man das jedoch mit der neuen Küchenausstattung für etwa 20 000 Euro, erhöhe sich der Eigenanteil der Gemeinde um 16 000 Euro. Die Küche sei nicht eingeplant gewesen und könne nicht durch Fördermittel finanziert werden, war aber unbedingt notwendig. Die Gemeinde zahlt nun insgesamt einen Betrag von rund 82 600 Euro. (SZ/kk)

zur Startseite