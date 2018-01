Schulsanierung dauert länger Die Grundschüler und -lehrer müssen ein paar Wochen länger als anfangs geplant in ihrem Ausweichquartier bleiben.

Strehlas Grundschüler und -lehrer sind im August 2017 ins ehemalige BBZ umgezogen, weil das Gebäude an der Lindenstraße innen saniert wird. Geplant ist der Rückzug nach den Winterferien. © Eric Weser

Strehla. Der Grundschulbetrieb in Strehla soll noch bis zum Frühjahr in den Räumen des ehemaligen BBZ an der Haasestraße laufen. Nach den Osterferien werde der Unterricht dann wieder im angestammten Schulhaus an der Lindenstraße stattfinden, so die Stadtverwaltung. Bei Beginn der Arbeiten im Sommer 2017 war vorgesehen, die Innensanierung des Schulgebäudes an der Lindenstraße so abzuschließen, dass Schüler und Lehrer nach den Winterferien zurückkehren können. „Der verzögerte Umzugstermin ist unter anderem auf Lieferengpässe zurückzuführen“, erklärt die Stadtverwaltung. Benötigtes Material für Fußbodenarbeiten habe nicht fristgerecht bezogen werden können.

Derweil ist der Innenausbau im Obergeschoss der Grundschule nach Angaben der Stadt nahezu abgeschlossen. Derzeit werde noch die Beflockung aufgebracht. Der Innenausbau in den anderen Etagen – Maler- und Trockenbauarbeiten inklusive Akustikdecken, Fußbodenlegearbeiten, Elektroleistungen – wird dem Rathaus zufolge schrittweise fortgesetzt. (SZ/ewe)

