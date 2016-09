Schulräume wegen Schadstoffen gesperrt Niesky schließt den Anbau der Oberschule nun komplett. Neue Tests sollen Erkenntnisse liefern.

Festzelt statt Speisesaal – Mittag essen die Nieskyer Oberschüler und ihre Lehrer seit Montag notgedrungen auf Bierbänken. © Jens Trenkler

Auf dem Gelände der Nieskyer Oberschule steht seit Montag ein Festzelt. Doch nach Feiern ist niemandem zumute. Das Zelt dient als provisorischer Speisesaal. Denn nach einer erneuten Luftraummessung am 12. September ist nun auch der Anbau der Oberschule komplett gesperrt worden. Bereits Anfang August sind dort in zwei Kabinetten zu hohe Formaldehydwerte gemessen worden. Nun sind die Messungen auf das gesamte Gebäude ausgeweitet worden, und in allen Räumen des Anbaus ist „eine weitere Erhöhung der Schadstoffwerte“ festgestellt worden, informiert die Oberbürgermeisterin. Das Festzelt, in dem die Oberschüler noch bis zu den Herbstferien Mittag essen, ist die Konsequenz.

Bisher diente der gesperrte Anbau als Speisesaal. Derzeit bemüht sich die Stadt um einen Container, in dem die Schüler auch den Winter über Mittag essen können. Denn mit einer schnellen Rückkehr in den Neubau der Oberschule rechnet derzeit niemand. „Der Unterricht in diesem Räumen wird erst wieder aufgenommen, wenn eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen ist“, stellt die Oberbürgermeisterin klar. Im Rathaus herrscht noch immer Ratlosigkeit, warum die Richtwerte in dem Anbau überschritten worden sind. Formaldehyd wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO seit 2004 als „krebserregend für den Menschen“ eingestuft.

Entsprechend hoch ist die Unsicherheit bei Schülern, Eltern und Lehrern. In einem Brief an die Familien hat Schulleiterin Winnie Scholz-Kunitz alle, die gesundheitliche Bedenken haben, an den Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Christoph Ziesch, verwiesen. „Ich kann die Ängste der Eltern verstehen. Das hat uns alle stark schockiert“, sagt Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Die Stadt will nun die Suche nach den Ursachen intensivieren. Am Dienstag trifft sie sich in Niesky mit Vertretern des Landkreises und der Landesuntersuchungsanstalt. Auch zwei Planungsbüros und die Hochschule Zittau sollen zur Ursachenforschung zurate gezogen werden. Laut Nieskys Oberbürgermeisterin ist es denkbar, dass nun ein Raum komplett entkernt wird, um weitere Proben zu nehmen.

Nachdem im vergangenen Jahr erstmals Formaldehyd-Richtwerte in den Fachkabinetten überschritten wurden, sind bereits Materialproben vom Fußboden und den Möbeln untersucht worden. Damals hat es keine Auffälligkeiten gegeben. „Wir wollen alles noch mal untersuchen“, kündigt Beate Hoffmann nun an. Sie vermutet, dass die feuchte und warme Witterung in den vergangenen Tagen das Problem verschärft haben könnte. Denn vor den Sommerferien ist es der Schule durch regelmäßiges und intensives Lüften gelungen, die Formaldehyd-Werte in den Kabinetten stetig zu senken.

Für die Oberschule bringt der Wegfall des Anbaus auf unbestimmte Zeit viele Umstellungen mit sich. Die Schüler müssen den Fachunterricht nun teilweise in anderen Gebäuden absolvieren. So sollen im Hort der Roten Schule künftig drei Fachkabinette genutzt werden. Außerdem mietet die Stadt zwei Fachkabinette im Gymnasium an. Dort findet ab sofort der Technik- und Computerunterricht statt. Niesky wird für die Oberschüler zudem 15 Laptops bestellen, damit kein Unterricht ausfallen muss. Welcher Schaden der Stadt durch die Probleme im Anbau entstanden ist, kann Nieskys Oberbürgermeisterin nicht sagen. „Ich kann und will die Kosten nicht beziffern. Wir haben nicht nach dem Geld geschaut“, sagt Beate Hoffmann.

Für die Stadt stehe nun erst einmal im Vordergrund, die Ursachen des Problems zu finden. Nur so lassen sich die Probleme lösen. Der Anbau mit den Fachkabinetten bleibt bis dato geschlossen. Unterrichtsausfälle konnten laut der Schulleitung bisher vermieden werden. Auch weil die Lehrer in den praxisbezogenen Fächern wie Informatik oder Werken bisher verstärkt theoretische Grundlagen vermittelt haben.

