Schulprojekt fördert Russland-Dialog Das Gymnasium Luisenstift hat es ins Finale eines Russisch-Wettkampfs geschafft.

Zu DDR-Zeiten war Russisch für alle Schüler Pflichtfach. Heute können junge Leute zwischen verschiedenen Sprachen wählen. Im Radebeuler Gymnasium Luisenstift entscheiden sich jedes Jahr Schüler dafür, das kyrillische Alphabet zu lernen. Ein Teil von ihnen hat sich jetzt beim Bundescup „Spielend Russisch lernen“ für das Finale qualifiziert. Das Russischteam der Schule darf deshalb an diesem Wochenende in den Europa-Park Rust reisen und um den Sieg würfeln. Gespielt wird das Sprachenlernspiel „New Amici“ in der deutsch-russischen Fassung. Ziel des Sprachspiels sei es, die Verständigung mit Russland aufrecht zu erhalten und einen Dialog auch in schwierigen Zeiten zu ermöglichen, teilt das Deutsch-Russische Forum mit. Der Verein gehört zu den Organisatoren des Wettbewerbs.

Die Gewinner werden mit einer Reise nach Moskau und St. Petersburg belohnt. Deutschlandweit hatten knapp 4 500 Schüler an dem Wettbewerb teilgenommen. Davon sind nun 16 Schulen mit je zwei Schülern aus elf deutschen Bundesländern und der Schweiz ins Finale gekommen. (SZ)

