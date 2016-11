Schulpartnerschaft mit Coswig Die Freie Werkschule und die evangelische Schule Coswig wollen durch die Kooperation Bildungsangebote vernetzen.

„Unsere Schule profitiert davon, motivierte Schüler aufnehmen zu können“ – Dorothee Finzel, Geschäftsführerin der Freien Werkschule. © Claudia Hübschmann

Einer Mitteilung der Freien Werkschule Meißen zufolge wird die zuletzt bereits durchgeführte punktuelle Zusammenarbeit mit der Evangelischen Schule Coswig durch den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung vertieft. Zuletzt gehörten zu der Zusammenarbeit unter anderem der Austausch in pädagogischen und administrativen Fragen, insbesondere zwischen den Schulleitungen.

Durch die nun getroffene Vereinbarung sollen Bildungsangebote beider Einrichtungen besser vernetzt werden. „Dieses bietet sich aufgrund ähnlicher pädagogischer Konzepte einfach an, zumal auch in beiden Schulen jeweils Englisch und Spanisch als Fremdsprachen unterrichtet werden“, meint Annett Schenke vom Vorstand des Evangelischen Schulvereins Coswig.

So werden Schüler der Evangelischen Schule Coswig bei entsprechendem Wunsch und bei Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen ihre Schullaufbahn am Beruflichen Gymnasium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften oder nach der für 2017 geplanten Gründung des Beruflichen Gymnasiums der Fachrichtung Gesundheit und Soziales, an der Freien Werkschule Meißen fortsetzen können.

Meißner Schüler hospitieren früher

Die Schüler der Evangelischen Schule Coswig werden nach den Schülern der Werkschule vorrangig aufgenommen.

Im Vorfeld dessen werden diese in die vorbereitenden Aktivitäten an der Freien Werkschule bereits in den Klassen 9 und 10 eingebunden und haben die Möglichkeit, im Unterricht zu hospitieren.

„Die Freie Werkschule profitiert davon, motivierte Schüler aufnehmen zu können, denen die alternativen Lernmethoden vertraut sind und für welche nur wenig Eingewöhnung nötig sein wird“ resümiert Dorothee Finzel, Geschäftsführerin der Meißner Schule.

