Schulpartner in Schottland Zungenbrecher auf Englisch kann eine Muttersprachlerin am Besten vermitteln. Bald werden die Oberschüler sogar skypen.

Jacquerie Forrest aus Schottland ist derzeit Gastlehrerin an der Ebersbacher Oberschule. Ihr Aufenthalt soll auch der Vorbereitung einer Schulpartnerschaft dienen. Die Schüler ihrer Highschool haben viele Briefe geschrieben, die im Ebersbacher Schulhaus aushängen. © Anne Hübschmann

Die Schottland AG ist zum Renner an der Ebersbacher Oberschule geworden. 15 Kinder der siebenten bis neunten Klasse treffen sich freitags nach Unterrichtsschluss, wenn sie eigentlich schon ins Wochenende könnten, um zum Beispiel auf Englisch Briefe zu schreiben. Die Schüler haben nicht nur das Ziel, besser Englisch zu lernen. Ihr persönlicher Briefpartner in der Kelso Highschool in Scotish Borders gibt ihnen Anreiz. Und die Aussicht, mal eine richtige Schulpartnerschaft zu haben. „Das wäre für die Schüler was Besonderes“, so Marleen Küllmann, Fachbereichsleiterin für Fremdsprachen. Von ihr stammt die Idee mit der Partnerschule.

Marleen Küllmann absolvierte im Frühjahr eine Weiterbildung in Schottland an der Kenso Highschool. Dort war sie eine Hilfe für den Deutschunterricht und lernte die 54-jährige Jacquerie Forrest kennen. In dieser Woche ist die Schottin nun zum Gegenaustausch in Ebersbach und beteiligt sich ihrerseits am Unterricht. Und zwar sehr lebhaft. Laut und fröhlich geht es zu, als die 7a im Englischunterricht Zungenbrecher übt, so was wie Fischers Fritze ...

Förderverein bezahlt Kamera

Die Brieffreundschaft geht schon eine ganze Weile. So hat der 13-jährige Maximilian erfahren, dass die Schotten erst um 9 Uhr mit dem Unterricht beginnen – ganze zwei Stunden später als die Ebersbacher. Patrick aus Lauterbach weiß von seinem Briefpartner Paddy, dass er Haustiere hat. Und die zwölfjährige Helen hat gelesen, dass es in Schottland sieben Wochen Sommerferien gibt. „Dieser Austausch ist schon außergewöhnlich“, wissen die Schüler, die sonst – genau wie die Schotten – eigentlich kaum noch Briefe schreiben. Doch sie freuen sich auch bereits aufs Skypen. Der Schulförderverein hat sich dafür eingesetzt, dass eine größere Kamera für den Laptop angeschafft wird. Damit kann nun eine ganze Klasse gleichzeitig live mit den schottischen Kindern sprechen.

Nun können sie mit Lehrerin Forrest ganz direkt die Unterschiede zwischen Deutschland und Schottland feststellen. Dort gibt es Schuluniformen, das findet die Lehrerin gut. Außerdem, dass es in Schottland an der Schule etwas strenger zugeht als hier. Die Kenso Highschool hat mindestens doppelt so viele Schüler wie die Ebersbacher Oberschule. Deutschunterricht ist da fakultativ. Jacquerie Forrest lehrt auch Französisch. Aber ihre Schüler sind auf Fremdsprachen nicht so gut zu sprechen. Denn Englisch wird bequemerweise fast überall in der Welt verstanden.

Die Schottin wird zu Hause auf alle Fälle erzählen, wie sie in Ebersbach mit einem Überraschungsfrühstück begrüßt wurde. Mit deutschen Speisen wie Kartoffelsalat. Und selbst gemachten Smoothies. So haben sich die Deutschen schon mal als gastfreundlich gezeigt. Außerdem wird die Lehrerin, die derzeit bei Marleen Küllmann in Welxande wohnt, viel Schokolade mit nach Hause nehmen. Süßigkeiten für Kinder seien teurer in Schottland, heißt es.

Schüleraustausch als Ziel

Die ganze Ebersbacher Schulleitung steht hinter der Partnerschaft. Auch in Mathe und anderen Fächern wird der Austausch erprobt. „Wir fahren schon jährlich mit den neunten Klassen als fächerverbindender Unterricht eine Woche nach London“, sagt Schulleiterin Birgit Büchner. „Das könnten wir auch gut mit einem Besuch in Schottland verbinden.“ Von Berlin bis Edinburgh kann man fliegen, dann ist es noch eine Stunde mit dem Auto.

Doch bis zu einem direkten Schüleraustausch dauert es noch, dazu will Englischlehrerin Marleen Küllmann noch Fördermöglichkeiten suchen. Vorerst ist sie von der Schreibfreudigkeit der Schüler begeistert. „Das ist doch ein guter Anreiz, sich beim Vokabellernen Mühe zu geben“, sagt sie. Und interkulturelles Lernen ist es auch.

