Schulmuseum mit Heizung In das Haus in Wartha wurde investiert. Und die Gemeinde hat noch mehr vor.

Ein Blick ins Schulmuseum in Wartha. Hier wurde und wird investiert. © Uwe Soeder

Im Schulmuseum im Malschwitzer Ortsteil Wartha muss jetzt auch im Winter niemand mehr frieren. Die Gemeinde hat eine Heizung einbauen lassen. Vor wenigen Tagen wurde sie in Betrieb genommen. Auch die neuen behindertengerechten Toiletten sind fertig. Um auch einen barrierefreien Zutritt in das Gebäude zu ermöglichen, wurde auf der Rückseite ein alter Anbau abgerissen. An der Stelle entstand ein neuer Zugang. Dort werden bis Ende März noch Restarbeiten erledigt, sagt Bürgermeister Matthias Seidel (CDU). Damit ist dann der erste rund 80 000 Euro teure Abschnitt bei der Sanierung des Gebäudes erledigt.

Die Gemeinde will aber noch mehr Geld investieren und dafür Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ nutzen. Damit sollen Fenster erneuert und die Fassade gedämmt werden. Das werde aber wahrscheinlich erst 2018 erledigt, so Seidel. Das kleine Museum wird vom Heimatverein Radiška betrieben und gibt Einblick in den Schulalltag längst vergangener Zeiten. (SZ/MSM)

