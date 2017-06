Schulleiter ausgezeichnet Für sein Engagement für das Bautzener Melanchthon- Gymnasium erhielt Karsten Vogt jetzt eine besondere Ehrung.

Karsten Vogt leitet seit zehn Jahren das Melanchthon-Gymnasium Bautzen. © Uwe Soeder

Mit dem Melanchthon-Preis in Gold wurde Karsten Vogt, der Schulleiter des Melanchthon-Gymnasiums in Bautzen, anlässlich des Schulfestes am Donnerstag geehrt. Die Jury begründete die Auszeichnung mit dem außergewöhnlichen Engagement des Bautzeners für und in der Schule. In seiner Amtszeit habe er es geschafft, das Gymnasium innerhalb der Schullandschaft in den Blickpunkt zu rücken. Den Preis vergibt der Förderverein des Gymnasiums. Die Jury setzt sich aus Schülern, Ehemaligen, Lehrern und Eltern zusammen. Karsten Vogt übernahm vor zehn Jahren die Leitung des ältesten Bautzener Gymnasiums. In dieser Zeit „machte er möglich, was möglich ist, setzte durch, was nötig ist und half, wenn es nötig war“, heißt es in der Begründung. Auch seine Tätigkeit im Bautzener Stadtrat nutze er, um im Bereich des Bildungswesens etwas voranzubringen. Vogt ist Vorsitzender der CDU-Fraktion. Gleichzeitig sorge er dafür, unter anderem durch gute Beziehungen zu Firmen und anderen Gymnasien, den Schülern bestmögliche Lernbedingungen zu schaffen. So entstanden zum Beispiel gemeinsame Leistungskurse in der 11. und 12. Klasse mit dem benachbarten Schiller-Gymnasium. Mit dem Sorbischen Gymnasium wurden schulübergreifende Arbeitsgemeinschaften ins Leben gerufen. (SZ)

