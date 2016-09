Schulkonzept nur auf dem Papier Damit es Fördergeld gibt, braucht die Gemeinde den Nachweis, dass der Erhalt der Schule gesichert ist.

Der Pausenhof ist in Ordnung. Nun sollen auch die Zufahrt zur Großweitzschener Schule, inklusive der Parkplätze saniert, und die energetische Sanierung der Turnhalle mit Fördergeld umgesetzt werden. Dafür muss die Gemeinde nachweisen, dass die Schule auch in den kommenden Jahren genügend Schüler hat. Es gibt nur einen Knackpunkt. © André Braun

Vorbeugen ist bekanntlich besser, als heilen. Das Sprichwort nahmen sich die Großweitzschener Gemeinderäte zu Herzen. Falls es einmal zu wenig Kinder für die Bildung einer ersten Klasse gibt, könnte nach dem Beschluss der Räte das pädagogische Konzept des jahrgangsübergreifenden Unterrichts eingeführt werden. Bei diesem werden zwei Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet. Dieses Konzept wurde zu Beginn dieses Schuljahres in der Grundschule Gersdorf eingeführt (DA berichtete).

Grundsätzlich sind die Schülerzahlen, die anhand eines Stichtages festgestellt werden, recht gut. „In den nächsten zwei Jahren können sogar jeweils zwei Klassen eingeschult werden“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos).

Nur im Jahr 2019 können statistisch gesehen nur 15 Schüler eingeschult werden. Dabei handelt es sich nach dem sächsischen Schulgesetz um die Mindestanzahl von Kindern, die eine Klasse bilden können. „Bis dahin kann es noch viele Änderungen geben, junge Familien in die Gemeinde ziehen oder Kinder vorzeitig für die Schule angemeldet werden“, so der Bürgermeister. Für dieses Jahr standen auch nur 15 Erstklässler auf dem Papier und 18 Kinder wurden eingeschult. Deshalb sind die Verwaltung und die Räte optimistisch, dass es nicht notwendig wird, den jahrgangsübergreifenden Unterricht einzuführen. Denn bereits im Jahr 2020 stehen 20 Kinder und für das Jahr 2021 sind es 23 Kinder, die eingeschult werden könnten, in der Statistik.

Der Beschluss ist aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Die Gemeinde hat Fördergeld aus dem Investpaket „Brücken in die Zukunft“ von Land und Bund beantragt (DA berichtete). Für Großweitzschen sind das etwas mehr als 260 000 Euro. Das Geld und der Eigenanteil der Gemeinde sollen in das Bildungszentrum, das aus Schule, Hort, Kita und Turnhalle besteht, fließen. Die Räte beschlossen im Mai, mit dem Fördergeld die Zufahrt zur Schule zu sanieren. Die gleicht einem Flickenteppich und hat viele Löcher. Außerdem soll die Fassade des Hortgebäudes in Ordnung gebracht werden. Geplant ist ebenfalls die energetische Sanierung der Turnhalle.

Um das Fördergeld zu bekommen, muss die Gemeinde nachweisen, dass die Bindefrist von fünf Jahren eingehalten werden kann. „Die Prüfstelle sah in der statistischen Schülerzahl im Jahr 2019 eine wacklige Zahl“, erklärte der Bürgermeister. Mit dem Beschluss, bei weniger Schülern, den jahrgangsübergreifenden Unterricht einzuführen, ist sozusagen der Erhalt der Schule gewährleistet und einer Förderung steht wahrscheinlich nichts mehr im Weg.

„Es ist bedenklich, wenn eine Baumaßnahme mit der Veränderung des Schulkonzeptes in Zusammenhang gebracht wird. Das ist einfach dreist“, findet Gemeinderat Jörg Ulmitz. Der Bürgermeister betonte noch einmal, dass die Forderung zum Beschluss nicht aus der Verwaltung stamme. Gemeinderat Dieter Horlacher sah ein ganz anderes Problem: „Wir beschließen hier etwas, was überhaupt nicht mit Lehrkräften untersetzt ist. Diese müssen für das Konzept eine Ausbildung erhalten.“ Auch das Kultusministerium habe da ein Wörtchen mitzureden.

Gemeinderätin Susan Munz machte aus ihrer Aufregung bezüglich des Beschlusses keinen Hehl. „Wir werden unter Druck gesetzt. Es ist eine Frechheit, dass hier zwei Sachen miteinander verknüpft werden“, sagte sie. Schließlich gehe es um Kinder.

„Bei uns stehen diese im Mittelpunkt. Wir stecken das gesamte Geld aus dem Investpaket in das Bildungszentrum. Stimmen wir nicht zu, gibt es kein Fördergeld“, so rat Sven Krawczyk. „Die Schule und das Umfeld werden mit den Investitionen attraktiver. Vielleicht können wir damit auch erreichen, dass Leute in die Gemeinde ziehen“, so Gemeinderat Thomas Frust.

zur Startseite