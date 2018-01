Schulkinowochen ohne Döbelner Beteiligung Das pädagogische Angebot richtet sich an Schulen. Die können sich trotzdem anmelden. Es gibt andere Wege, die Filme zu sehen.

Die Betreiber des Döbelner Kinos beteiligen sich nicht mehr an den Schulkinowochen. © André Braun

Döbeln. Vom 12. bis zum 23. März öffnen sachsenweit erneut 45 Kinos in 29 Städten ihre Türen für Schüler. Gezeigt wird ein Programm aus 67 Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Animationsfilmen. Dafür können sich die Schulen nun anmelden. Beim Durchblättern der Liste der beteiligten Kinos fällt auf: Das Döbelner ist nicht dabei. „Der Betreiber des Kinos in Döbeln, der auch die Kinos ,Regina Palast’ in Leipzig und in Altenburg führt, beteiligt sich leider nicht mehr an den Schulkinowochen. Zuletzt war der ,Regina Palast’ in Leipzig 2015 dabei. Als Grund für die Beendigung der Kooperation wurde damals zu geringen Besucherzahlen angegeben“, erläuterte Projektleiter Oliver Weidlich auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers.

Das sei jedoch kein Hinderungsgrund für Schulklassen, sich dennoch für die Aktion anzumelden. „Sofern Klassen in Döbeln die Angebote der Schulkinowochen nicht in einem anderen Kino oder durch den mobilen Filmdienst nutzen möchten, fragt das Projektbüro einzelne Vorstellungen gern beim Kino in Döbeln an“, so Weidlich.

Die nächstgelegenen Einrichtungen, die sich an der Aktion beteiligen, sind die Kinos „Welttheater“ in Frankenberg, „Kinopolis“ in Freiberg, „Filmbühne“ in Mittweida sowie „Filmpalast“ in Meißen und „Capitol“ in Riesa. Besonderes Augenmerk werde auf die filmpädagogische Begleitung der Filme gelegt. „Bei jeder Buchung erhalten Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien, die eine ideale Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs garantieren. Zudem gibt es ein breites Angebot an Filmgesprächen mit Filmpädagogen, die im Anschluss an die Vorführung direkt im Kino stattfinden“, so Projektleiter Oliver Weidlich.

Im Sonderprogramm zum Wissenschaftsjahr „Arbeitswelten der Zukunft“ gehe es um die Frage, wie sich Berufsstrukturen mit der steigenden Technisierung entwickeln werden. Der länderspezifische Schwerpunkt „Fokus Literatur – von der Buchseite auf die Leinwand“ zeige den unterschiedlichen Umgang mit Literaturvorlagen im Kino.

Die Lehrer in Sachsen können ihre Klassen noch bis zum Sonntag, 4. März, im Internet unter www.schulkinowoche.de anmelden. „Der Eintritt kostet 3,50 Euro, für Lehrkräfte und Begleitpersonen sind die Vorstellungen kostenfrei“, so informierte Oliver Weidlich. Für Pädagogen gebe es im Vorfeld auch Fortbildungen, unter anderem zur Mobbingprävention mithilfe von Filmen. (DA/sol)

