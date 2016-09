Schulhund eingeschläfert Schüler und Lehrer der Lernförderschule sind traurig. Bis Therapiehund Iffi krank wurde, war er regelmäßig beim Unterricht in der Schule dabei.

Iffi, der Hund der Roßweiner Förderschule, ist nur sechs Jahre alt geworden. © privat

Nach einer Facebook-Nachricht hat es sich schnell herumgesprochen. Die Lernförderschule Albert Schweitzer in Roßwein hat keinen Schulhund mehr. Thoralf Koß, der an der Schule lehrt und in Riesa wohnt, hat seine Hündin Iffi einschläfern lassen müssen. Das Tier war sehr krank, musste sich einer Operation unterziehen. Hinzu kam ein Nierenleiden. „Sie hat den Kampf verloren“, sagte Koß der SZ.

Nach seinen Worten war Iffi eine ausgebildete Therapiehündin, die ihn auch bei seiner Arbeit in der Schule in Roßwein unterstützt hat. „Sie konnte sehr gut mit schwierigen Schülern umgehen und war niemals aggressiv“, schätzt er ein.

Dass der Alltag mit Iffi etwas Besonderes war, bestätigt Schulleiterin Birgit Saupe. Mittwochs habe Thoralf Koß die Hündin mitgebracht. Sie fühlt mit ihrem Kollegen, der sehr an dem Tier gehangen hat. Auch Schüler reagieren traurig auf die Nachricht, dass Iffi eingeschläfert werden musste. Auf Facebook sprechen sie dem Riesaer ihre Anteilnahme aus. Für die Förderschüler war es insgesamt ein langer und leiser Abschied. Schon im letzten Schuljahr brachte Koß die Hündin wegen ihres Gesundheitszustandes nicht mehr mit. Über einen neuen Hund denkt die Schule Birgit Saupe zufolge nicht nach. (DA/sig/veb)

