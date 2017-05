Schulhofkonzert an der Oberschule Die Ebersbacher Einrichtung, die 30 Jahre alt wird, hat sich eine ehemalige Schülerin eingeladen: Profisängerin Christin Krause.

Christin Krause © PR

Viele Schulen der Region bewarben sich kürzlich wieder um Schulhofkonzerte, zum Beispiel beim Radiosender Hitradio RTL. Die Oberschule Ebersbach hat sich selbst ein solches Konzert organisiert – und zwar mit einer ehemaligen Naunhoferin. Profisängerin Christin Krause und Band mischen am 2. Juni um 11 Uhr den Schulhof in Oberebersbach auf – als kleiner Vorgriff auf den 30. Geburtstag des Hauses, der am 22. Juni gefeiert wird. Am 2. Juni aber kann jeder, der Lust und Zeit hat, dabei sein. Die Elternvertreter der Oberschule und zahlreiche Sponsoren machten das Konzert möglich.

Christin Krause lebt jetzt in Berlin. Sie nahm Gesangsunterricht an der Großenhainer Musikschule und studierte an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater. Die heute 28-Jährige trat noch nach ihrem Abitur von 2007 im Kulturschloss mit der Musikschul-Tanzgruppe Crazy Waves auf. Christin war auch Sängerin der Band Miffmaff des Lampertswalders Guido Finsterbusch. (SZ)

