Schulhofgestaltung hat begonnen Der Startschuss ist an der Grundschule gefallen. Am Montag geht es an der Turnhalle und auf den Höfen der Oberschule los.

Sebastian Otto (links) und Sebastian Wagner von der Harthaer Baufirma bauen bereits die Bruchsteinmauer am Eingang des Grundschulhofes neu auf. Zudem werden neue Spielgeräte aufgestellt und der Ballspielplatz mit einem Fangnetz versehen. Auch ein grünes Klassenzimmer entsteht. © Dietmar Thomas

Ein kleiner Bagger steht auf dem Hof der Grundschule. Die alte Bruchsteinmauer am Eingang ist schon zurückgebaut. Die Einfahrt wird verbreitert, damit Feuerwehr und andere Rettungskräfte problemlos auf das Gelände fahren können. Außerdem haben die Mitarbeiter des Harthaer Baubetriebes von Reiko Wagner schon den Asphalt um die Linde am Eingang aufgenommen. Der Baum bleibt erhalten und wird mit Bänken drumherum eines der grünen Klassenzimmer. Ab Montag ist dann auch Baustart an der Oberschule. Zuerst bekommt die Turnhalle einen zweiten Eingang und damit einen separaten Fluchtweg. Das ist nötig, weil es so sein soll, dass die Schulhöfe am Abend abgeschlossen werden. Für die Turnhalle ist deshalb eine neue Eingangssituation nötig, weil neben Schulsport dort auch eine Menge Vereinssport läuft. In den Sommerferien soll die Gestaltung geschafft werden. Alle nötigen Materialien, die die Firmen einbauen sollen, haben sie schon geordert, teilte Bauamtsleiter Thomas Schröder mit. (DA/sig)

