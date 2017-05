Schulhof wird umgestaltet Kritik an der Spielfläche der Basaltus-Grundschule sorgt bei Eltern für Unmut. Immerhin bewegt sich jetzt aber was.

Vor reichlich sieben Jahren haben die Eltern in Eigeninitiative den Hortspielplatz an der Grundschule gestaltet. Inzwischen sind die Gebrauchsspuren nicht mehr zu vertuschen. Eltern sehen die Stadt in der Pflicht, zu handeln. © Dirk Zschiedrich

Stolpen. Der Hortspielplatz könnte schöner aussehen. Bei trockenem Wetter gehe es noch halbwegs. Doch nach jedem Regenschauer stehen sie im Dreck. Spielgeräte gibt es kaum. Das kritisierte unlängst der Stolpener Stadtrat Michael Walther (Liste CDU).

Die Bedingungen seien unzumutbar und er forderte, dass die Stadt da dringend etwas unternehmen müsse. Immer wieder sei auch in der Schulkonferenz darauf hingewiesen worden. Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) erklärte damals, es lägen Baufehler aus der Vergangenheit vor. Eine Elterninitiative begann 2010, den Platz umzugestalten. Und natürlich sorgte diese Äußerung des Stadtoberhauptes bei ihnen für Empörung. Die Debatte brachte allerdings den Vorteil, dass sich jetzt durchaus etwas bewegen könnte. Die Stadt habe einen Planer beauftragt, der sich das jetzige Gelände anschauen soll. Auf jeden Fall müsse die Stützmauer gebaut werden, um den Hang zu sichern. Und ein zentrales Spielgerät in der Mitte solle ebenfalls aufgebaut werden. Allerdings hapert es noch an der Finanzierung. Man werde sich vor allem auch die Leader-Programme anschauen, um möglicherweise auch von dort noch Fördermittel zu bekommen, sagt Uwe Steglich.

An der Finanzierung scheiterte schon 2010 die Umgestaltung des von den Grundschülern und Hortkindern genutzten Platzes. Und eben jene nun kritisierte Elterninitiative war es, die damals in Eigenregie den Schulhof ansehnlicher hergerichtet hatte. Neben vielen Arbeitsstunden wurden die Theaterbühne und eine Fußballarena gebaut, Hoffahrzeuge angeschafft und Obst- und Beerensträucher gepflanzt.

Ohne die vielen Sponsoren, die die Elterninitiative damals auftreiben konnte, wäre vieles nicht geworden. Die Schulleitung war damals mit im Boot. Und die Stadtverwaltung habe die Erdbauarbeiten überwacht und finanziert. „Wir als Elternvertretung bemühen uns seit vielen Jahren, dass der Außenbereich im Hort der Grundschule attraktiver und bespielbarer wird. Außer einem Betonplatz gab es früher keine Spielmöglichkeiten für die Kinder“, sagt Anja Neumann von der Elternvertretung der Kindertagesstätte Stolpener Burggeister, die den Hort in der Basaltus-Grundschule mit betreibt. Deshalb habe man damals auch die Initiative ergriffen und sich gekümmert.

Doch inzwischen sind eben auch Gebrauchsspuren sichtbar, bestätigt die Mutter. Durch das tägliche Bespielen sei die Rasenfläche über die vielen Jahre regelrecht abgelatscht worden. Die Wiese verwandele sich in eine Staubfläche, bei Regenwasser in eine Schlamm- und Matschfläche. „Wir sind dankbar über den Einwand von Michael Walther in der Stadtratssitzung und möchten das von ihm gesetzte Signal noch einmal verstärken und an den Bürgermeister appellieren“, sagt Anja Neumann.

Es sei an der Zeit, ein Zeichen zu setzen und zu handeln. Durch die Erschließung des neuen Wohngebietes Am Schlossberg mit 24 neuen Einfamilienhäusern werde die Anzahl der Einwohner und der Kinder steigen. Da ist sich die Elternvertretung sicher. „Es kann nicht länger gewartet werden, die Stadt muss sich Gedanken machen und sollte den Worten nun endlich auch Taten folgen lassen“, sagt Anja Neumann.

