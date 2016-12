Gut zu wissen Schulförderer chartern Elchmobil Im August hat der Förderverein der Albert-Schweitzer-Schule mit seiner Arbeit begonnen. Die erste Aktion war eine Überraschung.

Auf Initiative des neuen Fördervereins der Roßweiner Lernförderschule konnten alle 201 Schüler mit einer Überraschung in die Weihnachtsferien gehen. Am Donnerstag fuhr der Weihnachtsmann mit dem Elchmobil auf dem Schulhof vor. Für die Kinder war das ein Spaß. © Dietmar Thomas

Die Lehrer der Lernförderschule haben die Mädchen und Jungen am Donnerstag mit gutem Grund schon zur Frühstückspause auf den Hof „gescheucht“. Dort fuhr das Elchmobil vor, mit dem das Bauhofteam schon die Weihnachtsmarktbesucher überrascht hat. Auf der Ladefläche des Kleintransportes saß der Weihnachtsmann – zwischen Geschenkesäcke gequetscht. „Die Kinder haben vielleicht Augen gemacht“, freute sich Schulleiterin Birgit Saupe. Sie und ihre Kollegen staunten aber auch über so manchen Schützling, der dem Weihnachtsmann fehlerfrei mehrstrophige Gedichte ansagen konnte.

Die Überraschung am letzten Schultag ist auf ganzer Linie gelungen. Initiator ist der erst im April gegründete Förderverein der Albert-Schweitzer-Lernförderschule Roßwein. Der hat mit 40 Mitgliedern inzwischen schon eine ordentliche Größe erreicht – „weitere Mitstreiter sind aber jederzeit willkommen“, versicherten Birgit Saupe, die sich im Verein engagiert, und ihre Stellvertreterin Marietta Bromberger, die im Verein das Amt der Schriftführerin übernommen hat.

Wünsche gehen in Erfüllung

Nachdem zunächst viel Bürokratie erledigt werden musste, waren sich die Mitglieder dann rasch einig, dass sie für Weihnachten die erste große Vereinsaktion planen. „Ziel war, allen der 201 Schüler etwas Gutes zu tun“, so Birgit Saupe. Das ist mehr als gelungen. Die Fünft- bis Zehntklässler durften am Mittwoch schon mit Sonderbussen nach Döbeln ins Kino fahren. Den Jüngeren erfüllte der Weihnachtsmann Wünsche im Wert von bis zu 20 Euro. Um die Finanzierung dieser Überraschung kümmerten sich speziell Vereinschef Rico Söhnel und Vereinsmitglied Walter Stuber. Fürs Verpacken und Verteilen der Geschenke konnten beide noch eine Reihe von Helfern begeistern.

Außerdem freuten sich die Förderer über erste Zuschüsse. Denn selbstredend ist das Vereinskonto so kurz nach der Gründung noch entsprechend mager ausgestattet. Daher räumte Apothekerin Bettina Ludwig ihre Kalenderspendendose zugunsten der Förderschüler. Bäckermeister Jens Schmidt spendierte das Geld aus dem Stollenverkauf. Fleischermeister Matthias Pfaff und eine Döbelnerin ließen dem Verein mehrere Hundert Euro zukommen. Damit konnten für Schüler neue Shirts und Pullover gekauft werden.

Klassenfahrt und Obsttheke

Diese spezielle Hilfe dort, wo es notwendig ist, möchte der Verein im nächsten Jahr fortführen. Darüber hinaus ist es ein Anliegen, allen Förderschülern Gutes zu tun. „Eine Tradition soll ein Schullandheim-Aufenthalt für unsere Fünftklässler werden“, erzählte Birgit Saupe. In dieser Klasse kämen häufig neue dazu, wechsele der Klassenlehrer. Ein gemeinsames Erlebnis sei da sicher prima. Schon Anfang 2017 soll in Kooperation mit der Obstland Dürrweitzschen AG die täglich Obsttheke eingeführt werden. An der könnten sich alle Schüler mit Vitaminen bedienen – besonders jene, die ohne Frühstück in die Schule kommen. Darüber hinaus übernimmt der Förderverein über vier Jahre den Eigenanteil für das nachhaltige, weil längerfristig angelegte Projekt „Schule 2000“. Bei dem steht gesunde Ernährung im Mittelpunkt.

Insgesamt sind Birgit Saupe und Marietta Bromberger mehr als glücklich darüber, wie die Vereinsarbeit angelaufen ist. „Wir Lehrer staunen allesamt darüber, mit welchem Engagement sich Schulfremde der Sache annehmen und Kindern Gutes tun wollen“, finden die beiden übereinstimmend. Letztlich ist es auch einer Außenstehenden – nämlich Maria Wenzel – zu verdanken, dass es überhaupt zur Vereinsgründung gekommen ist. Sie habe als Praktikantin an der Förderschule gesehen, wie viel Not es in manchen Familien gibt. Ihr Bestreben sei, dagegen etwas zu tun.

„Wir haben uns schon viele Jahre mit dem Gedanken getragen, einen Förderverein zu gründen“, gab die Schulleitung zu. Letztlich seien die Lehrer vor dem bürokratischen Aufwand zurückgeschreckt. Darin würden sie jetzt von denjenigen, die nicht zum Pädagogenteam gehören, gut unterstützt. Auch deren Blick von außen sei hilfreich. „Dafür und für die vielfältige Hilfe allen ein großes Dankeschön“, sagten Birgit Saupe und Marietta Bromberger.

