Schulessen darf gern etwas mehr kosten

Wenn ich an die Essenspausen meiner Schulzeit – 80er-Jahre – zurückdenke, erinnere ich mich an einen kahlen, gefliesten Raum im Keller meiner Schule. Vor den Fenstern waren Gitterstäbe, drinnen roch es immer etwas feucht-muffig. Und freitags gab es Linseneintopf mit einer Scheibe Blutwurst – würg. Da hat sich wirklich viel getan. Die Speiseräume der Schulen sind heute wesentlich freundlicher gestaltet, und es gibt in der Regel Wahlessen. Gemeckert wird trotzdem, denn Essen ist Geschmackssache, und über Geschmack lässt sich so wunderbar streiten. Einerseits.

Andererseits sind die Zeiten, in denen das Schulessen 1,50 Mark kostete, lange vorbei. Heute sind Preise ab drei Euro marktüblich. Und da sind wir schnell beim wahren Problem: Das Schulessen soll aus Sicht vieler Eltern frisch, gesund, ausgewogen sein und lecker sowieso, aber möglichst nicht viel kosten. Jedem, der zu Hause nicht nur eine Tiefkühlpizza in den Backofen legt, dürfte klar sein, dass sich das widerspricht. Für 2,50 Euro kann es kein Gourmetgericht geben. Aber diskutieren Sie einmal auf Elternabenden zum Schulessen mit. Da wird schnell ein Anbieterwechsel gefordert. Aber wenn es dann um die Preise geht und darum, dass das Schulessen pro Tag ein paar Cent mehr kosten würde, sind viele schnell wieder still. Und so landen viele Schulen beim günstigsten Anbieter, über den dann wieder gemeckert wird.

