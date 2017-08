Schulen werden zum Massenquartier Die Stadt Löbau will Zum Tag der Sachsen alle Teilnehmer unter vernünftigen Bedingungen unterbringen. Probleme hatte zuletzt die Absage einer Großunterkunft bereitet.

Pestalozzi Oberschule in Löbau © Rafael Sampedro.

Zum Tag der Sachsen werden in Löbau nicht nur Tausende Besucher erwartet, sondern auch Teilnehmer von Vereinen und Verbänden aus ganz Sachsen, die mit ihren Ständen und Präsentationen am Fest mitwirken. Sie alle müssen in der Stadt untergebracht werden. Die teilnehmenden Vereine kommen mit ihren Mitgliedern hauptsächlich in den Schulen und Turnhallen unter, die als Massenquartiere an dem Wochenende zur Verfügung gestellt werden. „Das ist alles geregelt, auch die Nutzung der Sanitäranlagen“, sagt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos). Dort, wo nicht ausreichend Toiletten und Waschräume zur Verfügung stehen, werden zusätzlich Toiletten- und auch Duschcontainer errichtet.

„Wir wollen natürlich, dass die Teilnehmer an dem Wochenende unter vernünftigen Bedingungen unterkommen.“ Probleme hatte zuletzt die Absage einer Großunterkunft bereitet. Die Tennishalle an der Georgewitzer Straße kann aus Sicherheitsgründen nicht wie geplant als Vereinsunterkunft genutzt werden. Dort sollten über 300 Personen unterkommen. Inzwischen ist dafür aber Ersatz gefunden, informiert Buchholz. Die Betreffenden wurden auf mehrere andere Unterkünfte verteilt. Auch Privatleute halfen spontan und erklärten sich bereit, Teilnehmer zu beherbergen, berichtet der Oberbürgermeister. Alle Teilnehmer seien gut untergebracht, bestätigt er. (SZ/rok)

