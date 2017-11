Schulen werden saniert Fast 45 Millionen Euro werden in zwei Einrichtungen gesteckt. Ein Schulleiter wartet darauf schon besonders lange.

So soll der Erweiterungsbau des Berufsschulzentrums Prof. Dr. Zeigner aussehen. Der Baustart ist im kommenden Jahr geplant. Im Anschluss soll auch das marode Denkmal auf der Melanchthonstraße saniert werden. © Visualisierung: AG Zimmermann

Endlich. Das ist das Wort, das Konstantin Samaras zuletzt immer wieder durch den Kopf ging. Seit Jahren wartet der Schulleiter des Berufsschulzentrums für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“ auf die Sanierung des maroden Gebäudes auf der Melanchthonstraße. Mehrfach war sie angekündigt und dann wieder verschoben worden. Nun scheint es wirklich loszugehen.

„Nun sind wir so weit, dass wir verbindlich beginnen können“, sagt Michael Fücker, Abteilungsleiter im Schulverwaltungsamt. Im Mai kommenden Jahres soll zunächst ein Neubau samt Sporthalle errichtet werden. Die hat einen besonderen Clou. Die Halle wird nämlich in den Boden eingelassen. Auf dem Dach entsteht eine Terrasse, die von den Berufsschülern in der Pause genutzt werden kann. An beiden Seiten führen Treppen auf den Schulhof.

Der Erweiterungsbau wirkt dagegen fast langweilig. Vier Etagen, Flachdach, gräuliche Fassade. Im Keller sollen sich Umkleiden sowie Lagerräume für die Sportgeräte befinden. In den darüberliegenden Etagen sind mehrere Klassenzimmer, Fachkabinette und Lehrerräume untergebracht. Im ersten Stock soll zudem der Speiseraum untergebracht werden. Geplant ist, dass der Neubau bis Mai 2020 steht. Dann wird er zunächst als Auslagerungsstandort genutzt – und zwar von den Schülern des Berufsschulzentrums selbst.

Denn an die Errichtung des Neubaus schließt sich die Sanierung des maroden Bestandsgebäudes an. Dort hatten schon Steckdosen gebrannt. Teilweise mussten Wachen eingesetzt werden, um für die Sicherheit der Schüler zu sorgen. Bis Oktober 2021 soll die Schule erneuert werden. Bauliche Veränderungen gibt es dabei kaum. Auch weil das Haus unter Denkmalschutz steht und die Auflagen entsprechend hoch sind. Sind die Arbeiten auf der Melanchthonstraße beendet, kann die bisherige Außenstelle des BSZ aufgelöst werden. Die Schüler werden dann zentral in der Neustadt unterrichtet. Auf der Bodenbacher Straße soll laut Schulnetzplan, der noch vom Stadtrat bestätigt werden muss, das Gymnasium Seidnitz gegründet werden.

33,6 Millionen Euro werden in die Bauarbeiten am BSZ investiert. Die hohen Kosten waren auch ein Grund dafür, dass sich bisher nichts getan hatte. Andere Projekte hatten zudem Priorität. Nun hat der Stadtrat den Betrag aber in den Haushalt eingestellt, sodass Neubau und Sanierung notfalls von der Stadt allein finanziert werden können. Dennoch hat die Verwaltung einen Fördermittelantrag beim Land eingereicht und hofft auf eine Unterstützung von bis zu 40 Prozent.

Das BSZ Zeigner ist indes nicht die einzige Schule in der Neustadt, die bald saniert werden soll. So haben die ersten Arbeiten auf dem Gelände der 30. Grundschule an der Hechtstraße bereits begonnen. Seit Februar dieses Jahres wird dort ein Neubau errichtet. Bis August soll dieser fertig sein. Anschließend wird dort ebenfalls das Bestandsgebäude saniert. Weil es dort zu eng wird, stehen schon jetzt Container auf dem Schulhof. Während der Bauzeit sollen weitere hinzukommen, die von den Kindern genutzt werden können. Die Eltern sehen das durchaus kritisch.

Vertreter des Fördervereins zweifeln an der Schulwegsicherheit. Dies werde kurz vor Baubeginn mit der Schulleitung abgestimmt, sagt Abteilungsleiter Fücker und bittet die Eltern bis dahin um Geduld. Im August 2020 sollen die Arbeiten an der Grundschule im Hechtviertel abgeschlossen sein. Dort werden in Neubau und Sanierung rund 11 Millionen Euro investiert. Für beide Projekte gibt es Fördermittel.

