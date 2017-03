Schulen werben um Schüler Die Schulanmeldungen für die fünfte Klasse stehen an. Freitals Oberschulen laden deshalb zu Tagen der offenen Tür ein.

Künftige Fünftklässler und Eltern können sich am Freitag ein genaueres Bild ihrer vielleicht künftigen Schule machen. Nachdem die Waldblick-Oberschule an der Poisentalstraße bereits im Januar zu einem Tag der offenen Tür eingeladen hatte, werben nun die Geschwister-Scholl-Oberschule in Hainsberg und die Lessing-Oberschule in Potschappel um Schüler.

An der Oberschule „Geschwister-Scholl“ findet der Tag der offenen Tür von 15 bis 18 Uhr statt. Alle Interessierten können sich über Arbeiten und Projekte von Schülern informieren sowie sich einen Überblick über die Bildungsinhalte der Schule, Ganztagsangebote, Sprachreisen, schulische Sportaktivitäten und Projektwochen verschaffen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich die Klassenzimmer und Fachräume anzusehen. Schüler bieten Führungen durch die Schule an. Elternrat und Schüler bereiten zudem einen Imbiss und Bastelangebote vor. Lehrer und Schulleitung stehen für Fragen zur Verfügung.

An der Lessing-Oberschule läuft der Tag der offenen Tür von 16 bis 18 Uhr. Alle Interessierten können sich Klassenzimmer, Fachräume und den Schulclub in der neu sanierten Schule ansehen. Außerdem werden die Unterrichtsinhalte der Klassen 5 bis 10, Ganztagsangebote, Sportaktivitäten, Sprachreisen und Ergebnisse der externen Evaluation durch die Schulaufsicht vorgestellt. Sowohl an der Geschwister-Scholl-Oberschule als auch an der Lessing-Oberschule werden zum Tag der offenen Tür auch Schulanmeldungen angenommen.

Darüber hinaus ist die Anmeldung in den Sekretariaten der drei Freitaler Oberschulen noch bis zum 8. März möglich. Die Zeiten stehen jeweils auf den Internetseiten der Schulen. Zur Anmeldung mitzubringen sind das Original der Bildungsempfehlung, die Kopie der Geburtsurkunde, die Kopie der Halbjahresinformation der Klasse 4 und der ausgefüllte Antrag zum Übergang von der Grundschule an die Oberschule.

