Schulen werben um künftige Fünftklässler

Pestalozzi-Gymnasium Heidenau

Für Frank Clausnitzer wird es eine Premiere. Der Tag der offenen Tür am Heidenauer Gymnasium am 28. Januar ist sein erster als hiesiger Schulleiter. Er stellt sich schon einmal darauf ein, dass er vielleicht mehr als sonst angesprochen wird, obwohl ihn die meisten inzwischen kennen sollten. Seit Beginn des neuen Schuljahres ist er da – und am Sonnabend zwischen 10 und 13Uhr auch, genau wie viele Lehrer und Schüler. Sie wollen derzeitigen Viertklässlern zeigen, was sie am Gymnasium erwartet, wenn sie sich für dieses entscheiden. Ausstellungen, Experimente und Mitmachaktivitäten in den Fachkabinetten und Unterrichtsräumen sind vorbereitet. Zudem gibt es Einblicke in die Ganztagsangebote. Und natürlich beantworten Clausnitzer und seine Kollegen auch Fragen.