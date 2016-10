Schulen und Turnhallen im Fokus Die Stadt Hohnstein muss Investitionsstau abarbeiten. Dafür kommt Hilfe von Bund und Land.

Die Grundschule, wie auch die Turnhalle in Hohnstein, werden von dem Investitionspaket profitieren. Allerdings wird die Stadt nicht alles auf einmal erledigen können. © Daniel Förster

Die Stadt wird in den nächsten Jahren von dem Investitionskraftgesetz von Bund und Land profitieren können. Die Landesdirektion hat alle eingereichten Vorschläge und Ideen für Investitionen bestätigt. Damit kann die Stadtverwaltung für jede einzelne Maßnahme jetzt die Fördermittel beantragen. Danach müssen diese ausgeschrieben werden. Welche Investitionen die Stadt bis 2020 mit Hilfe des Programmes umsetzen will, haben die Stadträte bereits festgelegt. Die Stadt Hohnstein erhält nach dem Personenschlüssel vom Bund 71 250 Euro. Zuzüglich der Eigenmittel stünden so 95 000 Euro zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass dieses Geld in Projekte fließt, die der energetischen Sanierung dienen. Der Freistaat stellt Fördermittel in Höhe von 200 250 Euro zur Verfügung. Zusammen mit eigenem Kapital stehen also für die Stadt Hohnstein 267 000 Euro bereit. Dazu kommt eine Investitionspauschale in Höhe von 39 866 Euro, die auch zur Finanzierung des Eigenanteils verwendet werden kann. Die Investitionspauschale kann die Stadt erst einmal nicht verplanen, weil die erst 2020 kommt. Dennoch könnte es gelingen, einiges an angestauten Investitionen in den nächsten vier Jahren aufzuarbeiten.

Erstes Problem: Turnhalle der Grundschule in Hohnstein

Der Zustand der Turnhalle der Hohnsteiner Konrad-Hahnewald-Grundschule steht schon länger in der Kritik. Schwerpunkt sind die veralteten Sanitäranlagen. Die sollen komplett erneuert werden. Außerdem stellen die elektrischen Anlagen aus den 80er Jahren ein erhöhtes Brandschutzrisiko dar. Bislang ist es nicht gelungen, diese neu installieren zu lassen, weil einfach das Geld fehlte. Im Zuge des Investitionspaketes soll auch der Prallschutz in der Turnhalle erneuert werden. Auch das ist eine seit Jahren stehende Forderung. Insgesamt sollen nach ersten Schätzungen 157 000 Euro in die Sanierung der Turnhalle fließen. Geplant sind die Investitionen für das Jahr 2018 sowie für das Jahr 2020.

Zweites Problem: Brandschutz in der Förderschule Ehrenberg

Um den Brandschutz geht es in der Förderschule in Ehrenberg. Der Landkreis hatte der Stadt als Eigentümer der Immobilie bereits mehrere Auflagen erteilt. Die Stadt Hohnstein hatte dieses Projekt aus Geldmangel immer hinausgeschoben. Mit dem Investitionspaket könnte die Schule nun endlich brandschutzsicher umgebaut werden Auflagen des Schulträgers – das ist in dem Fall der Landkreis – gibt es schon seit Längerem. Ein grobes Konzept für die Sanierung hat das Bauamt bereits erarbeitet. Die Umbaukosten belaufen sich demnach auf etwa 126 500 Euro. Die Treppenhäuser müssen komplett umgebaut werden. Dort, wo noch keine Brandschutz-Türen eingebaut sind, müssen diese umgerüstet werden. Das dürfte allerdings noch der geringste Aufwand sein. Vor allem die langen Flure bereiten Kopfzerbrechen. Das Rettungswegekonzept ist hier nicht so einfach umzusetzen. Laut sächsischer Bauordnung müssen die Flure in einzelne Abschnitte geteilt und diese voneinander baulich getrennt werden. Das ist notwendig, damit sich zum Beispiel im Brandfall der Rauch nicht im kompletten Haus ausbreiten kann. Das heißt auch, dass im Notfall für die Schüler kurze Wege im Treppenhaus lebenswichtig sein können. Nur zehn Meter darf ein Rettungsweg vom Klassenzimmer entfernt sein, so die Vorgaben. Deshalb müssen in insgesamt fünf Zimmern Wanddurchbrüche erfolgen und neue Türen eingesetzt werden. Ein Problem sind auch die Wasserleitungen und Heizungsrohre. Diese beginnen im Keller, durchstoßen auf jedem Gang die Decke und führen in die oberen Etagen. Das entspricht nicht dem Brandschutz. Im Zuge der Baumaßnahmen sollen die Räume der mit im Haus befindlichen Kindertagesstätte mit ineinander vernetzten Rauchmeldern ausgestattet werden. Da die Zeit drängt, will die Stadt bereits 2017 mit dem Brandschutz beginnen. Im Folgejahr werden dann alle weiteren Arbeiten eingetaktet.

Drittes Problem: Neue Fußböden in der Grundschule

Weitaus weniger werden die Arbeiten in der Konrad-Hahnewald-Grundschule kosten. Dort sollen in zwei Zimmern neue Fußböden verlegt werden. Außerdem wird die Decke im Lehrerzimmer saniert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 17 000 Euro. Geplant sind die Arbeiten in den Jahren 2017 und 2018.

Im nächsten Jahr sollen außerdem für etwa 15 000 Euro die elektrischen Anlagen im Sportlerheim Hohnstein saniert werden.

zur Startseite