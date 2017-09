Schulen und Kirchen demonstrieren ihre Macht Zum Denkmalstag am Sonntag öffnen über 50 Denkmale ihre Türen. Der Landkreis zeichnet Vereine und Personen aus.

Der Turm der Sommerkirche in Mochau kann am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals bestiegen werden. © Dietmar Thomas

Um Macht und Pracht geht es am Sonntag, wenn Vereine, Initiativen und Institutionen über 50 Denkmale in Mittelsachsen für das Publikum des 24. Denkmaltags öffnen. „Das Motto bezieht sich auf Denkmale, die weltliche und religiöse Machtverhältnisse abbilden. Es sind aber auch solche, an denen sich Machtmissbrauch erklären lässt oder die an die Armut und Ohnmacht ihrer Zeit und Bewohner erinnern“, so Carolin Kolhoff, Sprecherin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Ob die Körnerplatzschule – das heutige Lessing-Gymnasium-Gebäude II – in dieses Bild passt, können Gäste ab 10 Uhr erfahren. Katrin Niekrawitz und Karlheinz Enzmann erzählen bei einem Rundgang durch das historische Gebäude Wissenswertes zu Bau, Geschichte und Schulalltag. Es ist nicht die einzige Bildungseinrichtung, die an diesem Tag auf Besucher wartet. „In der Waldheimer Grundschulturnhalle gibt es von 10 bis 16 Uhr eine kleine Ausstellung zur Dynamo-Sportgeschichte. Außerdem wird die Broschüre ,150 Jahre Sport’ verkauft“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Naheliegend ist das Verhältnis von Macht und Pracht auf der Burg Mildenstein. Einen Vortrag zum Wiederaufbau eines prächtigen Kachelofens im rekonstruierten Herrenhaus der Leisniger Burganlage sowie zur Burg- und Baugeschichte hält um 11 Uhr Diana Berger-Schmidt.

Für die Kirchenruine von Mochau scheint das Motto auf den ersten Blick nicht mehr zuzutreffen. „Und doch zeugt der wuchtige Baukörper seit nahezu 170 Jahren vom bäuerlichen Selbstbewusstsein und von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in dieser Gegend“, so Dieter Baer vom Kirchenvorstand Beicha-Mochau. Der Denkmaltag wird um 11 Uhr mit einer Andacht in der Sommerkirche eröffnet. Danach werden bis 18 Uhr Führungen durch die Kirche und deren Turm angeboten.

Sie ist eine von zahlreichen Kirchen im Altkreis, über deren Historie Interessierte am Sonntag mehr erfahren können. In Tragnitz aber auch in Staucha sind die Gotteshäuser geöffnet. „Ein Kleinod ist die ehemalige Schlosskapelle in Seerhausen. Diese öffnet von 13 bis 16 Uhr und ist ganz einfach per Fahrrad über den Jahnatalweg zu erreichen“, so Ines Schmetzer von der Stauchitzer Gemeindeverwaltung.

Als Macht im erweiterten Sinne möchte der Roßweiner Dampfmaschinenverein seine Dampfmaschine „als Arbeits- und Kraftmaschine für den Antrieb definieren. „Als Pracht erlaube ich mir die Aura und Faszination mit dem Wert der Emotionen und Bildung zu kreieren“, so Dieter Kranz. Volle Kraft voraus heißt es von 10 bis 17 Uhr.

Dies sind nur einige Beispiele aus der Region. Eine Gesamtübersicht der Beteiligten gibt es auf einer interaktiven Karte unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Laut Landrat Matthias Damm (CDU) hat der Denkmaltag einen wichtigen Auftrag: Die Bevölkerung identifiziere sich mit den Gebäuden, denn sie spiegeln unmittelbar die heimatliche Historie wider. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung des Landkreises ist im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte geplant. Im dortigen Rittergut werde ab 10 Uhr die Denkmalpreisträger ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um den Verein IV. Lichtloch des Rothschönberger Stollns, Jörg Albersmeier aus Leubsdorf sowie Dr. Wolfgang Schwabenicky aus Mittweida. „Sie stehen symbolisch für die vielen engagierten, die sich um diese Kulturgüter verdient gemacht haben“, so Damm.

