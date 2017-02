Schulen und Hallen als Unterkünfte für den Sachsentag Löbau will Helfer in Quartieren überall in der Stadt verteilt unterbringen. Das Scholl-Gymi ist nicht dabei. Alles in allem wird das Fest ein teurer Spaß.

Auch in der Löbauer Pestalozzi-Oberschule werden Helfer für den Tag der Sachsen untergebracht. Im Geschwister-Scholl-Gymnasium, das nur ein paar Meter weit entfernt ist, wird allerdings niemand schlafen. © Rafael Sampedro

Die Stadt Löbau hat die Quartiere benannt, in denen Helfer während des Sachsentages am ersten Septemberwochenende untergebracht werden sollen. Schlafplätze werden zum Beispiel im Schulgebäude der Pestalozzi-Oberschule zur Verfügung gestellt. Und auch die große Turnhalle der Schule wird als Unterkunft genutzt. Helfer finden außerdem in der Grundschule Löbau-Ost, in der Jahnturnhalle, im Lehrlingswohnheim und der Sporthalle an der Georgewitzer Straße Unterschlupf. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium steht als Quartier dagegen nicht zur Verfügung. Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) hat die Entscheidung damit begründet, dass sich in den weitläufigen Gängen der Schule zu viele wertvolle Gegenstände befinden würden. Diese hätten im Falle dessen, dass Helfer untergebracht werden, allesamt weggeräumt werden müssen. „Aufwand und Nutzen würden da nicht zusammenpassen“, sagte Buchholz in der Februarsitzung des Löbauer Stadtrates.

Aufwendig wird der Tag der Sachsen dennoch. Wie Buchholz außerdem mitteilte, kostet die Veranstaltung jede Menge Geld. Was bisher öffentlich bekannt ist, in einem Punkt sogar mehr als im vergangenen Jahr in Limbach-Oberfrohna. „Allein die Preise für die Sicherheit sind im Vergleich zu 2016 um das Doppelte gestiegen“, so das Stadtoberhaupt. Als Grund dafür nennt Buchholz die erhöhte Alarmbereitschaft nach den Anschlägen im vergangenen Jahr, wie etwa auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. Der OB hofft nun, dass nichts Schlimmes mehr passiert. Wenn doch, sei es nicht auszuschließen, dass die Preise für die Sicherheit des Sachsentages noch weiter steigen.

Zahlen hat der OB vorerst keine nennen wollen. In der Stadtratssitzung am 2. März soll darüber aber gesprochen werden, wie Buchholz in der vergangenen Sitzung angekündigt hatte.

