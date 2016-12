Schulen sollen Mathewettstreit weiterführen Ob es je wieder einen Rechen-Schlossmeister geben wird, ist fraglich. Doch Initiator Frieder Henker rät, nicht aufzugeben.

Der Großenhainer Mathewettstreit brachte motivierte Teilnehmer hervor, wie diese Oberschülerin. Was der neue Fachberater organisiert, ist nicht bekannt. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Nun ist die Entscheidung unumstößlich: Regionale Wettbewerbe wie der Großenhainer Mathewettstreit (GMW) der Oberschulen sollen nur noch nachmittags stattfinden. Lediglich Landesfinale können ganztägig veranstaltet werden. Das hat die Bildungsagentur Dresden noch einmal unmissverständlich deutlich gemacht. Auch die zahlreichen Eltern- und Schulanfragen konnten den GMW nicht retten.

Die Bildungsagentur teilte auf SZ-Nachfrage mit: „Bezüglich der Nutzung von Unterrichtszeit für Wettbewerbe gilt die Orientierung, dies jeweils gewissenhaft abzuwägen“, so Referentin Anja Oehmigen. Da Schüler für Fahrten zu zentralen Wettbewerbsausscheiden durch eine Lehrkraft oder Aufsichtsperson zu begleiten sind, die dann nicht für Unterricht an der Schule zur Verfügung steht, müssen Schulleiter die Unterrichtsabsicherung im Blick haben, heißt es. Die Behörde erkennt an, dass sich der frühere Mathematik-Fachberater Frieder Henker „mit großem persönlichem Engagement“ dem Wettbewerb widmete.

Doch Henker legte bekanntlich seine Funktion mit Ablauf des vorigen Schuljahres nieder. Aktuell erfolge die Nachbesetzung durch die Regionalstelle der Bildungsagentur Dresden. Dadurch sei es für das laufende Schuljahr nicht gelungen, den Großenhainer Wettbewerb ohne entsprechende Vorlaufplanungen zu realisieren.

„Das ist kein Bus, den einfach ein anderer weiterfährt“, gibt Frieder Henker zu bedenken. Ein neuer Fachberater könne nicht einfach so weitermachen, obwohl schon kommenden Juni der Landeswettbewerb der Besten in Chemnitz stattfindet. Henker, der nach eigener Aussage nicht mehr verbittert ist, rät dennoch allen Mittelschulen, die Schulolympiaden an ihren Einrichtungen weiterzuführen. Auch an der Oberschule Am Schacht, wo Henker tätig ist, gab es bereits so einen Wettstreit.

Doch bisher war die Motivation für die Schüler da, dass die jeweils zwei Besten der Klassenstufe im Großenhainer „Rechenschloss“ mitmachen durften. Und hier die „Rechenschloss-Meister“ gekürt wurden. Dieser Ansporn sei nun weg, weiß Mathelehrer Henker. Er vertrat mit seinen Mitstreitern ein Niveau, „das nachmittags nicht zu halten ist“, so Frieder Henker.

Doch schrumpfen wollten die GMW-Enthusiasten nicht. „Der Tag war auch eine Art Messe, selbst der Austausch unter uns Fachlehrern war wichtig“, konstatiert Frieder Henker. Für die Schüler gab es neben den Aufgaben Rechenspiele, das Forum Baukultur, und eben das Flair eines ganz besonderen Wettstreits der Besten. – Anja Oehmigen von der Dresdner Bildungsagentur geht davon aus, „dass der Großenhainer Wettbewerb auch wieder ausgestaltet werden kann“. Wie, das ist jetzt die große Frage. Frieder Henker hofft, dass das Ziel, das Fach Mathematik für Schüler attraktiver zu machen, wirklich wieder erreicht wird.

Jüngste Studien zeigen, dass bereits deutsche Grundschüler in Mathematik schwächer sind als in vielen anderen europäischen Ländern. Dagegen ist der Mangel an beruflich qualifizierten Fachkräften auch in der Fachrichtung Mathematik wie in Informatik, Naturwissenschaften und Technik (den sogenannten „Mint-Fächern“) weiter groß. Dem zu begegnen, hatte sich der Großenhainer Mathewettstreit erfolgreich verschrieben: Manche Berufstalente gingen aus ihm hervor.

Frieder Henker ist aber dabei, eine neue Variante im Zusammenhang mit der Großenhainer Vermessungsgeschichte auszubrüten. Just am Montag entscheidet sich, ob er Erfolg damit haben wird.

zur Startseite