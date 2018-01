Schulen öffnen Türen für Besucher

Hoyerswerda. Das Johanneum bietet am heutigen 6. Januar als erste Schule der Stadt in diesem Jahr einen Tag der offenen Tür an. Gäste sind in der Fischerstraße zwischen 10 und 13 Uhr willkommen.

Für den Freitag der nächsten Woche, also den 12. Januar, lädt das Léon-Foucault-Gymnasium im Stadtzentrum ab 16 Uhr zu seinem traditionellen Foucaultabend ein, während das Lessing-Gymnasium an der Pestalozzistraße eine Woche später, am 19. Januar, zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr wieder eine „Spätschicht“ veranstaltet.

Das Berufsschulzentrum „Konrad Zuse“ im WK X bereitet seinen Tag der offenen Tür für den 3. Februar vor. Er findet dann zwischen 9 und 13 Uhr statt. (red/MK)

zur Startseite