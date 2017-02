Schulen öffnen gemeinsam die Türen Das Schulzentrum in Großröhrsdorf stellt sich mit Theater und Experimenten vor.

Das Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf © Archivfoto: René Plaul

Das Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium und die Oberschule Rödertal in Großröhrsdorf laden gemeinsam alle Interessenten zum Tag der offenen Tür am Freitag, dem 3. März, von 16 bis 20 Uhr, herzlich ein.

Angesprochen werden insbesondere die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern. Es sind darüber hinaus aber auch alle Eltern, Bekannte und Freunde und Absolventen eingeladen, sich über die Arbeit beider Schulen zu informieren, lassen die Schulmannschaften wissen.

Gymnasium und Mittelschule werden für alle Gäste an diesem Tag interessante Experimente in den naturwissenschaftlichen Kabinetten zeigen. Die verschiedensten Fachgebiete werden sich präsentieren und Einblicke in die Anforderungen am Gymnasium und der Oberschule gewähren. In beiden Schulen finden Gespräche zur künftigen Schullaufbahn statt.

In der Oberschule wird auch der Neigungskurs Musik seine Projekte vorstellen. Das künstlerische Profil Klasse 9 des Gymnasiums hat eine Theateraufführung vorbereitet. Auch in diesem Jahr richtet das Gymnasium ein „Absolventenzimmer“ ein, in dem u. a. die Chroniken des Gymnasiums zur Einsicht ausliegen. Dieses Zimmer wird vom Förderverein betreut. Für Speisen und Getränke sorgen Schüler in der Lehrküche der Oberschule und in der Cafeteria des Gymnasiums.

An diesem Nachmittag können Eltern ihre Kinder auch in den Schulen anmelden. Dazu benötigen sie folgende wichtige Unterlagen: die Bildungsempfehlung im Original, die Kopie der Geburtsurkunde ihres Kindes, die Kopie der Halbjahresinformation und die Rückmeldung für die Grundschule. (SZ)

