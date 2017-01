Schulen kosten mehr als geplant In einer Eilentscheidung wurden überplanmäßige Auszahlungen beschossen. Geld fehlte etwa für Strom- und Heizungskosten.

Für die Heizungskosten an den Schulen muss die Stadt 18 500 Euro mehr ausgeben, als ursprünglich geplant. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Noch rund 50 700 Euro muss die Stadt zusätzlich für den Betrieb der Schulen im Jahr 2016 aufbringen. Im letzten Finanzausschuss wurde dazu eine Eilentscheidung vorgestellt. So lagen die Stromkosten für die Schulgebäude 4 300 Euro über dem Plansatz. Für die Heizungskosten müssen sogar 18 500 Euro und für die Reinigung 27 900 Euro mehr ausgegeben werden, als ursprünglich geplant.

Als die Kosten im August 2015 geplant wurden, habe man sich auf Erfahrungen aus den Vorjahren gestützt, heißt es von der Stadt. Damals waren jedoch einige Schulen noch in der Sanierung. Für die Grundschule Naundorf habe es nur unzureichende Vergleichswerte gegeben, um die Kosten für den erweiterten Schulstandort korrekt zu planen. Außerdem seien die Grundschule Friedich-Schiller und das Pestalozzihaus ab Mitte 2016 wieder im vollen Schulbetrieb gewesen. Zusätzlich müsse die Ausweichstelle Augustusweg 58 mitfinanziert werden, die „nicht als kostengünstig bezeichnet werden kann“, so die Verwaltung.

Überplanmäßige Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gesichert ist. Beides ist laut Stadt der Fall. Eine ordnungsgemäße Strom- und Gasversorgung sei dringend erforderlich, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Finanzierung soll aus dem Budget „sonstiges bebautes Grundvermögen“ und aus erhöhten Mieterträgen erfolgen.

Auch an anderen Stellen gab es überplanmäßige Mehraufwendungen von rund 434 000 Euro, die bereits gedeckt wurden. So mussten zum Beispiel im Lößnitzgymnasium nach einem Einbruch Zimmertüren saniert und ein Schwamm in den Wänden entfernt werden. Im Luisenstift musste ein defekter Heizungsmischer ausgetauscht werden. Mehrkosten entstanden auch bei der Gestaltung der Außenanlagen der Grundschule Naundorf wegen Altlasten im Boden. (SZ/nis)

