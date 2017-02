Schulen bereiten Streik vor Die Lehrer nehmen allerdings Rücksicht auf Abiturienten und jüngere Klassen.

In der Meißner Pestalozzi-Oberschule stehen am Mittwoch die Zeichen auf Streik. Das hat am Montag eine SZ-Umfrage ergeben. Vor allem für die unteren Klassenstufen würden gegenwärtig Betreuungsangebote abgeklärt. Das Beispiel scheint typisch für die meisten Schulen in der Region zu sein. Eltern sollten sich darauf einrichten, dass an diesem Tag regulärer Unterricht vor allem an Oberschulen und Gymnasien eher selten ist und wohl zumeist auch kürzer als üblich ausfällt.

Am Gymnasium Franziskaneum soll sichergestellt werden, dass der Unterricht der Kursstufe so wenig wie möglich durch den Streik beeinträchtigt wird. Die für die fünften und sechsten Klasse geplante Vorstellung der schuleigenen Theatergruppe findet statt. Eltern, die ihre Kinder nicht allein Zuhause lassen können, können auf Betreuungsangebote zählen. Ein Elternbrief sollte am Dienstag herausgehen. Darüber hinaus bietet die Internetseite der Schule weitere Informationen.

Ähnlich wird dies am Gymnasium Nossen gehandhabt. Auch hier sollen so wenig Stunden wie möglich ausfallen. An der Dr.-Eberle-Oberschule trifft der Streik die Phase des fächerverbindenden Unterrichts, in dem die Strukturen eher locker sind. Eventuell könnte die Klassenstufe fünf vom Unterricht befreit werden.

Den Mittwoch für die Prüfungsvorbereitungen nutzen sollen die Zehntklässler an der Triebischtal-Oberschule. Die Fünftklässler werden regulär unterrichtet. Schulleiter Harald Schmoz von der Oberschule Weinböhla informierte, dass die Schule von 7 bis 15 Uhr bestreikt werde. Die Klassen würden nach einem gesonderten Stundenplan unterrichtet. Von der Leonhard-Frank-Oberschule in Coswig heißt es, dass nicht alle Kollegen streiken. Die Betreuung der Schüler erfolgt bis 12 Uhr. (SZ).

