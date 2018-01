Schulen bekommen Kalendergeld Die Sparkasse hat den beliebten Kalender mit Heimatmotiven aufgelegt und in ihren Filialen verkauft.

die Grundschule Kittlitz © Matthias Weber

Kittlitz/Kleindehsa. Vom Verkauf der Heimatkalender der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien profitieren jetzt die Grundschulen in Kittlitz und Kleindehsa. Darüber informiert die Sparkasse. Auch in diesem Jahr hatte die Sparkasse den beliebten Kalender mit Heimatmotiven aufgelegt und in ihren Filialen verkauft. „In allen Filialen der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien konnten die Kunden für einen Euro einen Kalender mit Motiven aus dem Landkreis Görlitz erwerben“, berichtet Kirsten Müller von der Sparkasse. Der Erlös kommt jedes Jahr gemeinnützigen Vereinen und Institutionen im Landkreis zugute. Die Filiale in Löbau hat insgesamt 1 341 Kalender verkauft und spendet das gesammelte Geld an den Förderverein Grundschule und Hort Kittlitz sowie an den Schulförderverein Grundschule Kleindehsa. Beide Vereine bekommen jeweils 670,50 Euro. Der Löbauer Filialleiter Silvio Sitte hat diese Woche das Geld in Kittlitz übergeben. „Wir werden die Spende sicher für unser Zirkusprojekt im Mai verwenden“, sagte die Kittlitzer Schulleiterin Katja Marquardt. Endgültig werde darüber das Schülerparlament entscheiden. (SZ/rok)

