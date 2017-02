Schule zum Ausprobieren Kinder müssen sich entscheiden, welche Einrichtung sie künftig besuchen. Das Gymnasium in Kamenz kommt offenbar gut an.

Der zehnjährige Paul-Louis Elitzsch hat viel Spaß bei den Experimenten. Der Junge aus Steina möchte später gern das Gymnasium in Kamenz besuchen. © Jonny Linke

Wohin die Reise später einmal gehen wird, ist für viele Schüler ein schwieriges Thema. Gerade auf die Frage, ob Oberschule oder Gymnasium die zukünftige Bildungsstätte sein soll, wissen viele auf Anhieb keinen Rat. Um die unentschlossenen Schüler zu informieren, hatte das Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium in Kamenz am Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür über seine Angebote informiert.

Seit mehreren Jahren veranstaltet das berühmte Gymnasium diesen Tag. Ein Tag, an welchem sich Schüler und Eltern die Räumlichkeiten in dem sehr großen Schulkomplex an der Macherstraße in Kamenz ansehen können. Zu erleben gibt es viel, denn die Schüler und Lehrer des Bildungsstandortes lassen sich jedes Jahr eine ganze Menge einfallen, um die neugierigen Besucher zu begeistern. So ist es möglich, all die vielen Fächer und Freizeitangebote der Schule einmal hautnah zu erleben. Ob Geografie, Biologie oder Mathematik – zu sehen und vor allem auszuprobieren gibt es viel. Nur wenn Schule Spaß macht, lernen die Schüler aktiv. Dieser alten Regel gefolgt, kann sich jeder ausprobieren.

Im Mathematikzimmer zum Beispiel gibt es ein kleines, aber doch für den ein oder anderen kopfzerbrechendes Rätsel: das magische Quadrat. Die Aufgabe bestand darin, die Zahlen so anzuordnen, dass in jeder Reihe, Spalte und Diagonale die Summe der Zahlen gleich ist. Ein Rechenspiel mit Spaß. Auch für Florian Bulang. Der junge Schüler der Panschwitzer Schule muss sich demnächst entscheiden, wie es weitergeht. „Ich schaue mir die Schule heut einmal an, bisher gefällt mir hier alles sehr gut und alle sind sehr nett“, erzählt Florian Bulang.

Schüler erklären den Alltag

Doch für die Entscheidung bleibt dem Schüler tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Schließlich ist es nicht mehr lang hin bis zum Sommer. „Ich würde hier sehr gerne zur Schule gehen“, erzählt der Junge mit einem strahlenden Blick. Dass die Atmosphäre in der Schule so gut ankommt, liegt sicherlich auch am Konzept des Tages der offenen Tür. Immerhin erklären aktive Schüler den Neulingen alles. Quer durch die Bank sind alle Altersklassen vertreten und geben einen spannenden Einblick in den Alltag an der Schule. Besonders viel Publikum gab es auch dieses Jahr wieder in den Naturwissenschaften. Gerade im Chemieraum von Herrn Wolf wurden jede Menge Attraktionen zum Staunen geboten.

Paul-Louis Elitzsch aus Steina ist einer, der sich zusammen mit seiner Mutter ein Experiment vom 16-jährigen Schüler Willi Winter erklären lässt und dann selbst Hand anlegt. Beim Experiment „Flüssigkeiten im Haushalt“ kann man zauberhafte Farbveränderungen mittels Unitest bewirken. Ob rot, grün oder blau – die Farbe zeigt an, ob die Flüssigkeit basisch, sauer oder neutral ist. Während des kurzen Experimentes ist Paul-Louis voller Freude und Tatendrang. „Mir machen die Experimente sehr viel Spaß. Ob in Mathematik, Physik oder Chemie. Es begeistert mich einfach alles“, so der aufgeweckte Schüler. Und wohin geht seine Reise? Die Auswahl steht zwischen Großröhrsdorf und Kamenz, erzählt seine Mutter beiläufig. Doch für den jungen Paul-Louis ist sofort klar. „Kamenz, Kamenz, Kamenz, ich will nach Kamenz“, ruft er direkt im Anschluss. Die Schüler präsentieren ihre Schule so offen, dass sie sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Der Bildungsstandort Kamenz liegt voll im Trend.

