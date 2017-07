Gut zu wissen Schule zieht ins Haus der Arbeitsagentur Für das geplante Evangelische Schulzentrum steht jetzt ein neuer Standort fest. Geld soll wieder über einen Spendenlauf gesammelt werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Noch trennt eine Mauer den Hof der Evangelischen Grundschule von dem Gebäude, in dem früher die Arbeitsagentur ihren Sitz hatte. © Norbert Millauer Noch trennt eine Mauer den Hof der Evangelischen Grundschule von dem Gebäude, in dem früher die Arbeitsagentur ihren Sitz hatte.

In das Haus in der Ludwig-Jahn-Straße (kl. Bild) soll eine neue Oberschule ziehen.

René Luhde kann sich freuen. Der Familienvater wird seinen Jüngsten wahrscheinlich bald auf eine evangelische Oberschule schicken. Die soll es nämlich ab dem Schuljahr 2018/19 in Radebeul geben. Gerade hat der Evangelische Schulverein, der sich die Neugründung der Oberschule auf die Fahnen geschrieben hat, eine Zusage von der Stadt für einen Standort bekommen. Die neuen Klassenräume können dort entstehen, wo bis vor Kurzem noch Jobs vermittelt wurden. Im Gebäude in der Ludwig-Jahn-Straße 4. Dort hatte die Arbeitsagentur Radebeul bis Ende April ihren Sitz. Seit die Agentur in den Wasapark gezogen ist, stehen die Räume leer.

René Luhde hat seine drei Kinder alle auf die Evangelische Grundschule geschickt. Vom Konzept der Schule ist der Radebeuler so überzeugt, dass er jetzt auch die Gründung einer Oberschule unterstützt, obwohl die beiden älteren Kinder inzwischen schon nicht mehr in der Grundschule sind. „Ich glaube sehr an die Qualität der Schule und finde die Idee eines evangelischen Schulzentrums hervorragend“, sagt er. Selbst die Anfahrt aus Radebeul-Ost, wo die Familie wohnt, habe sich immer gelohnt.

Deswegen unterstützt Luhde den Aufbau eines Schulzentrums auch finanziell. Seine Firma Linopro, die der Radebeuler zusammen mit seinem Geschäftspartner Arndt Bretschneider führt, ist der Hauptsponsor beim diesjährigen Spendenlauf für das Schulzentrum. 3 000 Euro gibt das auf individuale Software spezialisierte Unternehmen für die Organisation des Laufes.

Der erste Spendenlauf im letzten Jahr war ein großer Erfolg. Über 500 Läufer hatten die Turnschuhe geschnürt. 70 000 Euro kamen damals zusammen. Das ist zwar viel Geld, reicht aber für den Aufbau eines Schulzentrums noch nicht aus. Am 10. September startet der Spendelauf deshalb in die zweite Runde. Wieder werden Läufer und Sponsoren gesucht. Die Läufer joggen durchs Lößnitzstadion. Pro Runde, die sie schaffen, gibt ein Sponsor einen vorher vereinbarten Betrag.

Beim ersten Spendenlauf hieß es noch, das Schulzentrum könne in Radebeul-Mitte am Moritz-Garte-Steg entstehen. Dort wurden die alten Theaterwerkstätten im letzten Jahr abgerissen. Jetzt hat die Stadt dem Schulverein aber mitgeteilt, dass sie dieses Areal für ungünstig hält. Zum einen, weil es dort keinerlei weitere Entwicklungsmöglichkeiten für die Schule gebe. Zum anderen seien die geschätzten Baukosten von mindestens fünf Millionen Euro voraussichtlich nicht zu finanzieren, heißt es in einem Schreiben.

Deshalb soll das Schulzentrum nun in Radebeul-West gegründet werden. Der Vorteil: Das Haus der ehemaligen Arbeitsagentur grenzt direkt an den Schulhof der Evangelischen Grundschule. Dort sollte das Schulzentrum ohnehin gegründet werden, bevor es nach Mitte umziehen sollte. Dieser Umzug ist nun nicht mehr nötig.

Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, will der Schulverein beim Umbau viel Eigenleistung erbringen, sagt Vorstandsvorsitzende Monika Hochmuth-Alvarez. Sie ist guter Dinge, dass das gut funktioniert. Deswegen werden ab sofort auch Anmeldungen für das Schuljahr 2018/19 entgegen genommen. Dann soll die Oberschule mit einer fünften Klasse starten. Das Konzept der Grundschule wird fortgesetzt, sagt Monika Hochmuth-Alvarez.

Dazu gehört zum Beispiel die Freiarbeit in gemischten Lerngruppen. Dabei bilden die Schüler jahrgangsübergreifende Teams. Jüngere Schüler können sich Hilfe von Älteren holen. Außerdem gibt es den Fachunterricht, bei dem ein Jahrgang gemeinsam unterrichtet wird. Besonderen Wert soll in der Oberschule künftig auf die Vorbereitung auf die Arbeitswelt gelegt werden. Ab der achten Klasse könnte es einen Praxistag in der Woche geben, während dem die Schüler in einer diakonischen Einrichtung arbeiten. „Um zu sehen, wie das richtige Leben spielt“, erklärt Monika Hochmuth-Alvarez. Und die Arbeitgeber könnten so erkennen, wer für sie als Azubi infrage kommt.

Der Schulverein ist jetzt auf Lehrersuche. Auch ein Schulleiter muss gefunden werden. Es gibt schon Interessenten, sagt die Vorstandsvorsitzende. Für den Anfang könnten sich auch Lehrer bewerben, die in Teilzeit arbeiten oder noch Stunden an anderen Schulen haben. Noch in diesem Jahr, wenn der Stadtratbeschluss für den Schulstandort da ist, soll die Neugründung bei der Sächsischen Bildungsagentur beantragt werden.

Der zweite Radebeuler Spendenlauf findet am 10. September im Lößnitzstadion statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.spendenlauf-radebeul.de

