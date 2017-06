Schule wieder Baustelle Kurz vor Ferienbeginn geht die Sanierung der Afra-Schule in die Endphase. Zum Schuljahresstart gibt es nicht nur neue Räume und abschließbare Garderoben.

In fast allen Klassenräumen des Neubauteils sind derzeit die Handwerker aktiv. Bis zum 7. August soll die über 135 Jahre alte Afra-Grundschule fertig saniert sein. Dann folgt noch ein Anstrich der Fassade. © Claudia Hübschmann

Inzwischen sind Lehrer, Schüler, Planer und Bauleute schon ein eingespieltes Team. Bereits im dritten Jahr in Folge wird es vor dem Beginn der Sommerferien in der Afra-Grundschule teilweise laut und staubig. Ende Mai hat der letzte Bauabschnitt zur Sanierung – dieses Mal des Anbaus aus den 1970er Jahren – begonnen. Zuvor hatte es 2015 und 2016 bereits Arbeiten im Altbau des Schulhauses gegeben, wurden unter anderem Schallschutzdecken in Klassenräumen angebracht, neue Brandschutztüren eingebaut oder Fußbodenbeläge ausgetauscht.

Die vielleicht wichtigste Arbeit ist der Einbau eines Aufzugs. Er soll am Ende der Arbeiten im Spätsommer Transporte über vier Ebenen vom Keller bis ins Zweite Obergeschoss und somit Barrierefreiheit ermöglichen. Bis zum Start des neuen Schuljahres am 7. August wird sich aber zunächst im Neubauteil einiges ändern. Weil hier derzeit der Speiseraum, aber keine Klassenzimmer genutzt werden können, lernen die Viertklässler der Afra-Grundschule an der Questenbergschule. Im neuen Jahr, sagt die stellvertretende Schulleiterin Sabine Rolle, können dann wieder alle der über 300 Schüler im sanierten Gebäude an der Leipziger Straße unterrichtet werden. „Wir haben dann sogar vier neue erste Klassen“, so Rolle. Für Meißen bestätigt sich damit der mit einer immer höheren Nachfrage nach Schulplätzen verbundene Trend.

„Mehr Schulplätze wird es nach der Sanierung zwar nicht geben, dafür verbessern sich die Bedingungen für die Schüler und Lehrer“, sagt Planer Jürgen Voigt. So dürfen sich die Grundschüler unter anderem endlich über abschließbare Garderoben freuen, die im Untergeschoss eingebaut werden. Über dem längst zubetonierten, einstigen Lehrschwimmbecken im selben Geschoss werden Werkstatträume für den Hausmeister und Lagermöglichkeiten für die Lehrer und Schüler eingebaut. Daneben befindet sich ein lange ungenutzter, ehemaliger Sportraum. „Den werden wir wieder so herrichten, dass er nach der Sanierung als Ruheraum für die Hortkinder genutzt werden kann“, sagt der Chefplaner.

Afra-Grundschule Meißen zurück 1 von 4 weiter Am 23. Juni 1878 erfolgte die Grundsteinlegung zum Bau der Afra-Schule auf der Leipziger Straße. Saniert und um einen Anbau ergänzt wurde sie zunächst in den 1970er Jahren, später noch einmal Anfang der 1990er Jahre modernisiert. Die aktuelle Sanierung hat 2015 begonnen. Sie soll im August fertig sein. Anschließend oder spätestens im Frühjahr 2018 wird noch die Fassade des Schulgebäudes neu gestrichen. Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich auf knapp 2,3 Millionen Euro. 1,4 Millionen trägt die Stadt Meißen. Quelle: Archiv

Bei einem Rundgang durch das Schulgebäude spricht er außerdem den deutlich verbesserten Brandschutz, neu eingebaute Akustikdecken sowie den Austausch des Treppengeländers im Neubauteil der Schule an. „Das Geländer wird überarbeitet, bekommt einen zweiten Handlauf und die Abstände der Streben werden verringert.“, sagt Voigt.

Zu den Neuerungen gehörten auch die überarbeitete Beleuchtung in den Klassenräumen und Fluren, der Austausch von Heizkörpern und der Anstrich einiger Fenster. Auch einige Bausünden der letzten Renovierung aus den 1990er Jahren müssen die Bauarbeiter beheben. Insgesamt kostet der dritte Bauabschnitt 600 000 Euro. Fertig müsse alles zum Schuljahresbeginn sein. Bisher sehe es gut aus. „Wenn wirklich etwas Unvorhergesehenes passiert, müssten wir die Kräfte hier bündeln und andere Baustellen kurzzeitig ruhen lassen, damit alles pünktlich fertig wird“, so der Planer. Die Zusammenarbeit mit der Schule lobt er ausdrücklich. Man sei ja schon aneinander gewöhnt.

„Der Lärm ist auch nicht so schlimm, dass er den Unterricht stören würde“, sagt Sabine Rolle. Lauter könnte es ab der übernächsten Woche allerdings werden – darf es auch, denn dann sind ja bereits Sommerferien.

