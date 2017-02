Schule verzichtet auf Provisorium Wie unterrichtet man 18 Klassen in einer Schule, die für 12 gebaut wurde? Die Boxdorfer wollen noch enger zusammenrücken, damit der Anbau schnell kommt.

Computerarbeit an Werkbänken. Die Platznot an der Kurfürst-Moritz-Oberschule macht erfinderisch. Obwohl die Schule bereits überbelegt ist, wollen Lehrer und Schüler mit dem neuen Schuljahr noch enger zusammenrücken. Denn dann wird es noch eine Klasse mehr geben und der notwendige Anbau ist bis dahin nicht zu schaffen. © Arvid Müller

Dass die Kurfürst-Moritz-Oberschule erweitert werden muss, stellt in der Großgemeinde Moritzburg wohl kaum jemand infrage. Zwar ist es erst gut fünf Jahre her, dass für acht Millionen Euro der Altbau saniert und durch einen modernen Erweiterungsbau ergänzt wurde, doch seitdem ist viel passiert. Die Kinderzahlen in der Gemeinde entwickeln sich positiv. Zudem wechseln nicht alle Moritzburger Grundschüler, die es könnten, aufs Gymnasium, sondern entscheiden sich lieber für die Boxdorfer Schule. Eine gute Sache, die allerdings ihren Preis hat.

Denn eigentlich wurde die Schule für zwei Klassen pro Jahrgang geplant. Also insgesamt zwölf. Bis zu 15 würden auch noch ausreichend Platz haben. Denn offiziell ist die Oberschule eine sogenannte zweieinhalb-zügige Schule. Das heißt: Wenn es einen starken Jahrgang gibt, könnte aller zwei Jahre auch eine dritte Klasse aufgenommen werden. Inzwischen ist das allerdings die Regel. Nur im jetzigen Abschlussjahrgang gibt es noch zwei Klassen. Damit werden derzeit fast 470 Mädchen und Jungen in 17 Klassen unterrichtet. Doch schon jetzt ist sicher, dass es mit dem Start des neuen Schuljahres im Sommer 18 sein werden. Denn nur so lassen sich alle Mädchen und Jungen aus der Großgemeinde, die in die Boxdorfer Schule wollen, auch dort aufnehmen.

Moritzburger Kinder per Losentscheid abweisen und damit in Nachbarorte schicken, will weder der Schulleiter noch der Bürgermeister. Darum muss die Kurfürst-Moritz-Schule schnell erweitert werden. Zumal eine von der Gemeinde in Auftrag gegebene Analyse und Prognose zur Bevölkerungsentwicklung zeigt, dass die Dreizügigkeit bis 2036 gesichert ist.

Im Haus sind eigentlich längst alle Möglichkeiten zum Zusammenrücken ausgereizt. Dennoch will die Schule auf ein Provisorium für die Übergangszeit bis zum richtigen Erweiterungsbau verzichten. „Wir hoffen, dass wir den notwendigen Bau so fördern und beschleunigen“, sagt Schulleiter und Gemeinderat Heiko Vogel. Für das Übergangsjahr soll daher die Schülerbühne nicht nur wie jetzt für Tanz und Theater genutzt werden. Ausgestattet mit Tischen und Stühlen könnte dort auch anderer Unterricht stattfinden. Genutzt werden soll aber auch der Raum im an die Schülerbühne angrenzenden Vereinsgebäude. „Diesen nutzen wir derzeit schon für vier, fünf Blöcke in der Woche. Permanent wollen wir ihn nicht blockieren, aber die Nutzung schon gern noch erweitern“, sagt Heiko Vogel. Durch den Verzicht auf ein bauliches Provisorium – etwa das Aufstellen von Containern, wie während der Bauphase vor fünf Jahren – wird letztlich auch Geld gespart. Geld, das für die eigentliche Erweiterung besser angelegt ist.

In den vergangenen Wochen haben sich Architekturbüro und Schule bereits verschiedene Standorte angesehen. Die Freifläche neben der Turnhalle sei dabei ebenso aussortiert worden wie der hintere Bereich des Parkplatzes der Schule. „Favorisiert wird derzeit ein Anbau an der Stirnseite des Neubaus in Richtung Schulpark“, sagt Heiko Vogel. Damit dieser nicht in den Hang hineingegraben werden muss, könnte er auf Stelzen gestellt werden. „Er würde sich dann in Höhe der ersten und zweiten Etage des Neubaus befinden.“ Beide Gebäude ließen sich so auch mit einem Übergang verbinden.

Diese direkte Verbindung hätte gleich mehrere Vorteile: „Die Toiletten und Garderoben in der Schule könnten so ebenso mit genutzt werden wie der Aufzug, sodass auch die Barrierefreiheit gewährleistet wäre.“ Und auch die Anbindung an die in der Schule liegenden Medien wäre kein Problem.

