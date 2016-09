Schule verurteilt Tat der Schlossschänder Auf kluge Tipps für Präventionsmaßnahmen kann die Schönfelder Oberschule aber verzichten. Zu Recht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine Abschlusskugel am Treppengeländer im Alten Schloss ist abgeschlagen worden. Vier Schüler der Schönfelder Oberschule sollen dafür verantwortlich sein. © Anne Hübschmann Eine Abschlusskugel am Treppengeländer im Alten Schloss ist abgeschlagen worden. Vier Schüler der Schönfelder Oberschule sollen dafür verantwortlich sein.

Dabei gelten hiesige Schüler als sehr geschichtsinteressiert, wie auch frühere Projekte mit dem Schlossförderverein beweisen.

Ein gut gemeinter Hinweis des obersten Denkmalschützers des Landkreises Meißen, Andreas Christl, ist beim Lehrerkollegium der Oberschule Schönfeld überhaupt nicht gut angekommen. Nach dem Einbruch ins Schloss, bei dem vier Jugendliche in der vergangenen Woche großen Schaden angerichtet haben, hatte Christl auch die hiesige Oberschule in die Pflicht genommen. „Wenn man die Jugendlichen dazu bringt, sich für das Schloss oder den Schlosspark zu engagieren, dann hätten sie was zu tun und würden es mehr wertschätzen“, sagte er im Gespräch mit der SZ.

Die Schönfelder Lehrer sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Diese Anregung brauchen wir nicht“, sagt eine Geschichtslehrerin, die nicht genannt werden möchte, und ist empört. „Wir arbeiten seit gefühlten zehn Jahren mit dem Schloss zusammen.“ Zahlreiche Projekte in den vergangenen Jahren belegen das. Eines davon hieß zum Beispiel „Denkmal aktiv“ und wurde sogar preisgekrönt. 22 Schüler hatten 2009 „Geschichten und Geschichtchen rund um das Schloss Schönfeld“ in einer gleichnamigen Broschüre und in einer Ausstellung zusammengetragen. Unterstützt wurden sie dabei von Mitgliedern des Schlossfördervereins. Das sächsische Kultusministerium würdigte dieses Projekt. Die damalige Mittelschule Schönfeld erhielt einen der fünf Preise. Insgesamt 24 sächsische Schulen bewarben sich darum.

„Wir haben die Zusammenarbeit zwischen Schloss und Schule immer im Blick“, sagt Schulleiter Klaus Backen. Vor zwei Jahren fertigten hiesige Schüler Baumschilder für den Schlosspark an. Und auch in die historische Ausstellung zur diesjährigen 800-Jahrfeier brachten sie sich ein.

Kritik kommt derweil von Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. Er fragt sich, warum es seitens der Schule zum Beispiel kein Interesse an der historischen Ausstellung der IG Mahnmal Marienkirche Großenhain gibt. Sie ist noch bis zum 13. Oktober im Herrenzimmer des Schlosses zu sehen. „Leider gab es bisher keine Resonanz“, so Weigel.

„Wir hätten das gern wahrgenommen“, sagt Backen, aber leider sei der Geschichtslehrer erkrankt. Dieser wollte ursprünglich in dieser Woche mit dem Neigungskurs Geschichte die Ausstellung besuchen. Auch wenn er nächste Woche wieder gesund wäre, gibt es keine Gelegenheit mehr dazu. Denn dann sind bis zum 16. Oktober Herbstferien.

Der Schulleiter stellt sich vor seine Lehrer. Sie haben in Sachen Denkmalschutz viel für die Prävention getan. Dass nun ausgerechnet vier seiner Schüler im Verdacht stehen, für die Zerstörungen im älteren Teil des Schönfelder Schlosses verantwortlich zu sein, habe ihn schockiert. „Wir verurteilen das Verhalten dieser Schüler“, sagt er. „Sie haben dem Ansehen unserer Schule geschadet.“

Backen bestätigt, dass die Schlossschänder aus seiner Oberschule stammen. „Wir vermuten, wer es sein könnte“, sagt er. Aber konkrete Informationen gebe es nicht. Das sei Sache der Polizei und ihrer Ermittlungen.

Ob Alkohol oder vielleicht Drogen zum Zerstörungsrausch geführt haben, will die Pressestelle der Dresdner Polizeidirektion nicht mutmaßen. Die Kripo hatte am Tatort Flaschen gefunden. „Das ist noch lange kein Beweis, wer daraus getrunken hat“, sagt Pressesprecherin Jana Ulbricht.

Schulleiter Klaus Backen betont, dass die Tat Einzelner nicht auf die große Mehrheit seiner Schüler schließen lassen dürfe. „Unsere Schüler haben beim 800-jährigen Jubiläum gezeigt, dass sie was drauf haben“, sagt er. Viele haben sich bei der Talentshow, am Festumzug und bei einem eigenen Theaterstück eingebracht.

