Schule sucht Schüler Das Berufliche Schulzentrum Döbeln zeigt, was es kann. In einigen Bereichen ist das Trommeln nötig.

Auch im vergangenen Jahr stellten Lehrer und Schüler die Ausbildungszweige im Beruflichen Schulzentrum vor – hier in der Autowerkstatt der Schule. © Archiv/Dietmar Thomas

Das beruflichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida will am 14. Januar bei einem Tag der offenen Tür für seine Ausbildungsrichtungen trommeln. Bei einigen ist das nötig, um die Klassen zu füllen. Andere sind absolute Selbstläufer. Zum Beispiel die Fachschule Sozialwesen in Döbeln, sprich die Erzieherausbildung. Eine Klasse gibt es pro Jahrgang. Die Schule könnte locker drei bis vier füllen, hat aber dafür nicht die Kapazitäten. „Wir haben im Durchschnitt 100 Bewerbungen“, sagte Michael Winkler, stellvertretender Schulleiter. Nur die Bewerber mit den besten Noten kommen zum Zuge. Das können auch ältere Leute sein. „Manche legen ihre Zeugnisse aus DDR-Zeiten vor“, sagte Winkler. Die älteste Absolventin sei 52 Jahre alt gewesen.

Viele, die sich für die Erzieherausbildung bewerben, haben schon die Berufsfachschule Sozialwesen, die Sozialassistenten ausbildet, besucht. Zudem gibt es drei Klassen pro Jahr an der sogenannten Fachoberschule: zwei in der Richtung Sozialwesen, eine für Wirtschaft und Verwaltung. Deren Abschluss berechtigt zu einem anschließenden Studium.

Alle Bereiche des Beruflichen Schulzentrums – auch an den Standorten in Mittweida und Rochlitz – werden sich am 14. Januar vorstellen. Es gibt Vorträge, Lehrinhalte werden von Fachlehrern präsentiert. Die Gäste können sich in den gut ausgestatteten Werkstätten umsehen. Zum ersten Mal wird die Schule auch das Berufsvorbereitungsjahr vorstellen, dass eigentlich schon sehr lange angeboten wird, sagte Schulleiterin Katrin Neumann.

Bisher hatte sich die Klasse praktisch von allein gefüllt, aber seit vergangenem Jahr bietet auch das Bildungswerk der Wirtschaft (BSW) in Döbeln diese Vorbereitungsausbildung an, so die Schulleiterin. Das Berufsvorbereitungsjahr wird oft von Abgängern der Lernförderschulen besucht, die dort in die Richtungen Holz und Metall oder Farbe und Gesundheit erste Fertigkeiten erwerben. Sie haben damit Aussichten auf den Hauptschulabschluss, mit dem sie sich um eine Ausbildungsstelle bei einer Firma bewerben können.

Die klassische Berufsausbildung ist nach wie vor ein wichtiges Standbein des Beruflichen Schulzentrums. Es bildet Elektroniker und Kfz-Mechatroniker aus. Außerdem Lageristen, Bürokaufleute und Kaufleute für den Einzelhandel. Die Vielfalt war früher noch deutlich größer, doch mancher Ausbildungszweig musste mangels Nachfrage eingestellt werden. Bedroht ist auch die Ausbildung von Metallbautechnikern – trotz der Nachfrage aus der Wirtschaft. Drei Jahre hat die Schule aufgrund der wenigen Bewerbungen schon keine Klasse mehr bilden können. Dieses Jahr soll noch einmal ein Versuch gestartet werden.

Derzeit besuchen 642 junge Frauen und Männer die Berufsschule in Döbeln. Seit vergangenem Jahr ist ein weiteres Feld dazugekommen. 46 junge Flüchtlinge werden in drei „Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen Aspekten“ beschult. „Sie lernen Deutsch und sollen schon Einblicke in die Berufsausbildung bekommen. Sie haben einige Stunden Werkstattunterricht“, sagte die Schulleiterin. Die Voraussetzungen der jungen Leute sind ganz unterschiedlich.

Manche haben nur zwei oder drei Jahre die Schule besucht und beherrschen kaum die eigene Schriftsprache. Andere haben acht Jahre die Schule besucht und damit deutlich bessere Chancen, in Berufen Fuß zu fassen. Nach Abschluss der Vorbereitungsklassen haben sie die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr zu absolvieren und einen deutschen Hauptschulabschluss zu erhalten. Aus den Klassen des vergangenen Jahres haben fünf junge Leute diesen Weg eingeschlagen – von etwa 40, sagte Winkler.

Tag der offenen Tür, 14. Januar, 9 bis 12 Uhr. Die Fachoberschulen werden bei Vorträgen um 9.30 und 11 Uhr im Raum C 308 vorgestellt.

