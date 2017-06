Schule schweigt zu Polizei-Einsatz Ein herrenloser Rucksack löste am Freitag in der Heine-Schule einen Großeinsatz der Polizei aus. Viele Fragen sind offen.

Heidenau. Der Gesprächsbedarf ist groß, das Schweigen auch. Nach der Aufregung um einen verlassenen Rucksack am Freitag in der Heinrich-Heine-Grundschule Heidenau verlief der Unterricht am Dienstag normal. Jedenfalls nach außen hin. Schulleiterin Simone Adler lehnt jegliche Auskunft ab. Die Bildungsagentur geht davon aus, dass die Klassenleiter mit den Schülern gesprochen haben. Jedoch konnte selbst die Agentur noch nicht mit der Schulleiterin sprechen.

Es sollen auch Informationen an Schüler und Eltern herausgegeben worden sein, sagt die städtische Familienamtsleiterin Sylvia Röder. In der Stadtverwaltung werde der Vorfall nun ebenfalls ausgewertet. Einerseits, um Ähnliches in Zukunft zu vermeiden, andererseits um zu klären, wie rechtlich damit umgegangen wird. Auch die Polizei sei mit der Schule im Gespräch. Die Polizei prüft, ob der Mann, der in der Schule seinen Laptop aufladen wollte und damit einen Polizeigroßeinsatz auslöste, die Rechnung dafür bekommt. Er hatte am Freitagvormittag Rucksack und Laptop in der Schule liegen lassen und war dann verschwunden. Da niemand wusste, was sich in dem Rucksack befand, wurde die Schule geräumt. Viele Kommentatoren auf der SZ-Facebookseite befürworten, dass der Mann finanziell zur Verantwortung gezogen wird. Schließlich habe er mit seinem gedankenlosen Verhalten Schüler, Lehrer und Eltern in Aufregung versetzt. (SZ/sab)

