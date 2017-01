Gut zu wissen Schule präsentiert sich weltoffen Die Gäste können beim Abend der offenen Tür gleich mehrere Premieren erleben. Eine ist ein Schulrundgang in Englisch.

Sarah, Leoni, Franziska und Jennifer (von links) bieten zum Abend der offenen Tür am Freitag an der Oberschule erstmals Schulführungen in Englisch an. © André Braun

Eltern, die sich am heutigen Freitag mit künftigen Fünftklässlern in der Oberschule „Peter Apian“ einfinden, können sich auf eine Herausforderung einstellen und schon mal ihr Schulenglisch herauskramen. Zum ersten Mal gestalten Achtklässler Schulführungen in Englisch.

Für diesen Rundgang haben sie am Dienstag und Donnerstag noch einmal „trainiert“. Sarah, Leoni, und Franziska waren dabei klar im Vorteil. Sie haben schon einmal solch einen Rundgang in Englisch gestaltet, und zwar als Jessica Jaques im September vergangenen Jahres als Fremdsprachenassistentin an die Oberschule nach Leisnig gekommen ist. „Diese Art Begrüßung hat uns viel Spaß gemacht“, erzählen die drei Mädchen. Unterstützung bekommen sie noch von Jennifer. „Wir hoffen, dass die Führungen gut angenommen werden“, so Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Sie und die Schüler wünschen sich, dass die Teilnehmer dabei auch ihre eigenen Englischkenntnisse herauskramen und sich vielleicht sogar trauen, Fragen zu stellen. Das würde sicher auch die 23-jährige Jessica freuen. Die Nordirländerin ist gut in den Schulalltag integriert. Als Muttersprachlerin hilft sie gerade den Abschlussklassen, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Auch bei den fünften Klassen ist Jessica im Einsatz. Sie wird sie vom 21. März bis 1. April ebenfalls auf die Nordseeinsel Wangerooge begleiten. Dort eine Woche zu lernen, ist eine Besonderheit der Oberschule Leisnig.

Was diese Schule noch alles ausmacht, können künftige Schüler, Eltern und weitere Interessierte ab 16 Uhr beim Abend der offenen Tür selbst herausfinden. Lehrer, Schüler und Förderverein rechnen mit bis zu 200 Besuchern, denen sich die Gastgeber mit Englisch nicht nur weltoffen, sondern auch vielfältig, kreativ und ideenreich präsentieren wollen. Gleich zum Auftakt gibt es die erste Premiere. Die ist musikalischer Art. Die Schulband unter Leitung von Sven Panuschka sowie die Mittelschulband „Lucking forward“ unter Leitung von Martin Eichler haben zum ersten Mal einen Song gemeinsam einstudiert. Den werden sie vorstellen.

Danach stehen die Schulhäuser zum Erkunden nach einer Führung oder zum „eigenmächtigen“ Entdecken offen. Es kann experimentiert und mikroskopiert werden. Und wer sich bei der Vorstellung des Ganztagsangebotes „Natur erleben“ unerschrocken zeigt, darf vielleicht sogar eine Schlange streicheln. Die betreuen die Schüler genauso wie Stabheuschrecken, Mäuse und Schildkröten. Weil deren Pflege nur einen Teil der Zeit beansprucht, stellen die Jugendlichen auch noch Kräuterbutter, Essig-Öl-Variationen her und gärtnern. Die Ergebnisse verkaufen sie zum Abend der offenen Tür. „Mit dem Erlös will die Gruppe am Ende des Schuljahres in den Zoo nach Leipzig fahren“, verrät die Schulleiterin.

