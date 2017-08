Schule neu eröffnet Die Richard-von-Schlieben-Oberschule in Zittau ist am Montagmorgen feierlich eingeweiht und gesegnet worden.

So sah der erste Schultag an der Richard-von-Schlieben-Oberschule in Zittau aus. © Rafael Sampedro

Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) übergab den Schlüssel der Richard-von-Schlieben-Oberschule an Schulleiterin Veronika Kushmann. Die 327 Schüler und 29 Lehrer , die zuvor in der Burgteichschule lernten und lehrten, ließen anlässlich der Einweihung über 300 bunte Luftballons in den blauen Sommerhimmel steigen.

Das größte Bauvorhaben der Stadt Zittau blieb während der Bauzeit von drei Jahren im vorgesehenen Kostenrahmen, insgesamt flossen 8,6 Millionen Euro in das über 100 Jahre alte Schulgebäude, den neuen Anbau und die Außenanlagen. Der erste Teil alten Gebäudeensembles ist bereits vor sechs Jahren bereits saniert worden und beherbergt die Wilhelm-Busch-Grundschule.

